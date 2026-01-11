С 1 марта в РФ срок оплаты услуг ЖКХ перенесут на пять дней
В России с 1 марта 2026 года перенесут крайний срок оплаты услуг ЖКХ на пять дней вперед. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова.
Он уточнил, что последний день оплаты будет перенесен с 10-го на 15-е число месяца. По словам политика, эта мера поможет избежать просрочек и начислений пени.
Депутат напомнил, что многие россияне получают зарплату в 12-15 числах месяца. Поэтому, добавил Колунов, им будет удобнее оплачивать услуги ЖКХ до 15-го числа.
Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко рассказал, что произвести оплату жилищно-коммунальных услуг за декабрь 2025 года нужно до 12 января 2026-го, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
