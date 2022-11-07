По его словам, власти США начинают уставать от Зеленского и просит его начать переговоры с Россией. «Когда Соединенные Штаты перестанут нуждаться в своей марионетке, они, как и всегда, уберут ее!», — написал Филиппо.

Представители западных стран в частном порядке ведут переговоры об условиях мирного договора между Украиной и Россией. Все высокопоставленные представили стран Запада в публичной плоскости не делают заявлений, которые могли бы поставить Киев в какие-либо рамки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

