Французский политик заявил, что Байден намерен устранить Зеленского

Американский лидер Джо Байден избавится от президента Украины Владимира Зеленского, когда перестанет нуждаться в услугах марионеточного киевского режима, заявил французский политик Флориан Филиппо в Twitter.

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По его словам, власти США начинают уставать от Зеленского и просит его начать переговоры с Россией. «Когда Соединенные Штаты перестанут нуждаться в своей марионетке, они, как и всегда, уберут ее!», — написал Филиппо.

Представители западных стран в частном порядке ведут переговоры об условиях мирного договора между Украиной и Россией. Все высокопоставленные представили стран Запада в публичной плоскости не делают заявлений, которые могли бы поставить Киев в какие-либо рамки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram / V_Zelenskiy_official
ТЕГИ:СШАУкраинаДжо БайденВладимир Зеленский
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