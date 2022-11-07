СМИ: США и НАТО обсуждают условия возобновления переговоров России и Украины

Отмечается, что Вашингтон и Брюссель, определяя окно для переговоров по Украине в краткосрочной перспективе, полагают, что их необходимо начинать «после завоевания Херсона, где ведется одна из самых тяжелых битв против российских войск».

Также в статье подчеркивается, что теоретически «победа над российской армией в одной из важнейших точек доступа к Азовскому морю и Крыму может означать реальную возможность начать первые настоящие переговоры с Москвой».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия остается открытой к переговорам с Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

