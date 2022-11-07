«Ястребы и импичмент»: Чем грозит Байдену победа республиканцев на выборах

Дональд Трамп и Рэнд Пол хотят улучшения отношений с Россией, однако республиканские «ястребы» говорят о превентивных ядерных ударах, сказал в эфире НСН Константин Блохин.

В случае победы республиканцев на выборах в Конгресс США может быть объявлен импичмент президенту Джо Байдену, при этом Вашингтон продолжит помогать Киеву, сказал в интервью НСН американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

8 ноября пройдут промежуточные выборы в Конгресс США. По прогнозам экспертов, представительство республиканцев в Конгрессе может стать крупнейшим почти за сто лет.

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«Рейтинг Байдена и так ниже плинтуса – порядка 30-40%, от него уже устали и я думаю, что изначально он был президентом одного срока. Посмотрим, какой будет победа республиканцев, возможно, мы увидим даже импичмент Байдена. Импичмент инициирует Палата Представителей, но чтобы его довести до конца, нужно большинство в Сенате. Если Сенат будет за демократами, - они заблокируют, а если обе палаты за республиканцами, – этот сценарий вполне ожидаемый», - сказал Блохин.

По его словам, республиканцы - «разношерстная партия» по отношению к России, которая при этом не откажется от поддержки Украины

«Сокращение помощи Украине будет в любом случае, однако здесь главное не страх Третьей мировой войны, а ее стоимость. Но они не откажутся от поддержки Украины, потому что они с ней работали с середины 1990-х, они вкладывали в нее столько сил, времени и денег, это стратегический актив. Республиканская партия разношерстная, там есть и сторонники улучшения отношений с Россией, - Трамп и Рэнд Пол, а есть те, кто выступает чуть ли не за отправку американских военных на Украину и нанесение превентивных ядерных ударов по России. Есть там и группа, почти идентичная с позицией Байдена по Украине. Республиканцы – это не только Трамп и Пол, там есть и "ястребы" Тэд Круз, Том Коттон, Марко Рубио. Не стоит лелеять каких-то надежд, но если для Байдена Украина – это ключевое, для республиканцев это лишь один из геополитически проектов», - разъяснил американист.
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При этом он допустил, что Дональд Трамп вновь может стать президентом США.

«Во-первых, на фоне Байдена он выглядит, как огурчик – живее и здоровее, а во-вторых, в Республиканской партии сейчас нет человека, настолько харизматического, узнаваемого и популярного, как Трамп. Против Трампа у демократов нет кандидатов, а против кого-нибудь "пониже" подобрать могут. При этом у обеих партий кризис лидерства, - там либо молодые и неопытные, либо старые, которым уже не до власти», - заключил собеседник НСН.

Как показали ноябрьские опросы, 54% жителей США не хотят, чтобы Джо Байден вновь участвовал в президентских выборах 2024 года.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАДональд ТрампДжо Байден
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