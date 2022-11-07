«Ястребы и импичмент»: Чем грозит Байдену победа республиканцев на выборах

В случае победы республиканцев на выборах в Конгресс США может быть объявлен импичмент президенту Джо Байдену, при этом Вашингтон продолжит помогать Киеву, сказал в интервью НСН американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

8 ноября пройдут промежуточные выборы в Конгресс США. По прогнозам экспертов, представительство республиканцев в Конгрессе может стать крупнейшим почти за сто лет.