Что известно о сбитом в США китайском аэростате?

Напряженность в отношениях между США и Китаем обострилась после состоявшейся в августе прошлого года поездки тогдашнего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. Китай выразил протест против этого визита, а вскоре после его завершения приступил к масштабным военным учениям в акватории острова.

Сейчас важно создать прецедент для того, чтобы в очередной раз упрекнуть Китай, заявил гендиректор Агентства экономической разведки «Р-техно» Роман Ромачев в разговоре с НСН.

«Любое воздушное тело, которое находится в воздухе и неподконтрольно той стране, над территорией которой находится этот объект, представляет определенную угрозу. Современные технологии позволяют проводить радиоразведку, космическую, авиационную разведку и контролировать все, что находится на территории, над которой завис этот объект. Такой воздушный объект может быть использован для того, чтобы собрать информацию о наземных военных целях, о гражданской инфраструктуре и представляет серьезную угрозу. Для американцев сейчас важно создать прецедент для того, чтобы в очередной раз упрекнуть Китай в нарушении суверенитета, во вмешательстве. Поэтому не исключено, что воздушного шара в принципе может и не быть», - сказал Ромачев.



Власти Китая осудили решение военных США сбить принадлежащий КНР аэростат, оказавшийся на прошлой неделе над территорией Соединённых Штатов. Власти Поднебесной посчитали этот шаг Вашингтона «излишним», сообщает The Hill.