Что известно о сбитом в США китайском аэростате?
Китайский метеозонд был сбит над территорией США, власти которых приняли его за разведывательный. КНР высказала категорическую позицию в связи с ситуацией.
Телеканал NBC со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера 2 февраля сообщил, что американские военные последние несколько дней отслеживают разведывательный воздушный шар над северной частью США, принадлежащий Китаю. По словам Райдера, власти предприняли экстренные меры по защите секретной информации, как только обнаружили его.
Аэростат, замеченный над территорией США, действительно прилетел из Китая, он предназначен для научных исследований, в частности, метеорологических. Об этом заявило Министерство иностранных дел КНР.
Представители дипломатического ведомства страны отметили, что летательный аппарат оказался в США «из-за обстоятельств непреодолимой силы»: ограниченных возможностей самоуправления и ветра. МИД Китая также выразил сожаление из-за произошедшего инцидента.
Американские военные по поручению главы государства Джо Байдена 4 февраля сбили принадлежащий Китаю аэростат, попавший в воздушное пространство страны, подтвердил министр обороны США Ллойд Остин в своем заявлении.
Отмечается, что «аппарат использовался для наблюдения за стратегическими объектами, расположенными на континентальной части США».
Инцидент с китайским аэростатом над США подорвал возможность построения фундамента отношений Вашингтона и Пекина. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.
Он отказался от запланированного визита в Китай и не стал называть новые даты поездки в КНР. По словам главы внешнеполитического ведомства, поездка состоится, когда «сложатся подходящие условия».
Напряженность в отношениях между США и Китаем обострилась после состоявшейся в августе прошлого года поездки тогдашнего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. Китай выразил протест против этого визита, а вскоре после его завершения приступил к масштабным военным учениям в акватории острова.
Сейчас важно создать прецедент для того, чтобы в очередной раз упрекнуть Китай, заявил гендиректор Агентства экономической разведки «Р-техно» Роман Ромачев в разговоре с НСН.
«Любое воздушное тело, которое находится в воздухе и неподконтрольно той стране, над территорией которой находится этот объект, представляет определенную угрозу. Современные технологии позволяют проводить радиоразведку, космическую, авиационную разведку и контролировать все, что находится на территории, над которой завис этот объект. Такой воздушный объект может быть использован для того, чтобы собрать информацию о наземных военных целях, о гражданской инфраструктуре и представляет серьезную угрозу. Для американцев сейчас важно создать прецедент для того, чтобы в очередной раз упрекнуть Китай в нарушении суверенитета, во вмешательстве. Поэтому не исключено, что воздушного шара в принципе может и не быть», - сказал Ромачев.
Власти Китая осудили решение военных США сбить принадлежащий КНР аэростат, оказавшийся на прошлой неделе над территорией Соединённых Штатов. Власти Поднебесной посчитали этот шаг Вашингтона «излишним», сообщает The Hill.
Китай не приемлет необоснованных спекуляций и поднятой США шумихи из-за обнаруженного китайского аэростата над территорией западного государства. Об этом заявил член Политбюро ЦК Компартии Китая, директор аппарата Центральной комиссии по иностранным делам КНР Ван И, сообщает РИА Новости.
В секретном докладе для американского Конгресса в январе текущего года речь шла об инцидентах, связанных с иностранным воздушным наблюдением в отношении США, сообщает New York Times со ссылкой на чиновников. С 2021 года Минобороны США изучило несколько инцидентов, связанных с передовыми аэростатами-разведчиками, но ни один из них не проводил постоянной разведки американских военных баз. Так как шары-шпионы являются относительно простыми устройствами для сбора, а другие воздушные шары недолго задерживались над территорией США, ранее они не вызывали особого беспокойства у Пентагона или спецслужб.
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