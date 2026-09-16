Расторгуев заявил, что ИИ не сможет заменить композиторов

«Искусственный интеллект может помочь технически. Может что-то сгенерировать, подобрать, обработать. Но сочинить по-настоящему - нет», - считает артист.

Как отметил Расторгуев, для создания музыкальных композиций нужен талант, и этому нельзя научить. Также исполнитель подчеркнул, что музыка связана с эмоциями, жизненным опытом человека, а «машина этим не обладает».

Кроме того, артист назвал использование ИИ в музыке модой, которая пройдет со временем.

Ранее профессор Сколковского института науки и технологий Евгений Миркес высказал мнение, что что созданную ИИ музыку отличает «шаблонность», пишет 360.ru.

