Расторгуев заявил, что ИИ не сможет заменить композиторов
Искусственный интеллект не сможет заменить человека в профессии композитора и полноценно сочинять музыку. Об этом заявил лидер группы «Любэ» народный артист России Николай Расторгуев в беседе с ТАСС.
«Искусственный интеллект может помочь технически. Может что-то сгенерировать, подобрать, обработать. Но сочинить по-настоящему - нет», - считает артист.
Как отметил Расторгуев, для создания музыкальных композиций нужен талант, и этому нельзя научить. Также исполнитель подчеркнул, что музыка связана с эмоциями, жизненным опытом человека, а «машина этим не обладает».
Кроме того, артист назвал использование ИИ в музыке модой, которая пройдет со временем.
Ранее профессор Сколковского института науки и технологий Евгений Миркес высказал мнение, что что созданную ИИ музыку отличает «шаблонность», пишет 360.ru.
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