СМИ: Блинкен намерен провести встречу с Си Цзиньпином

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в ходе предстоящего в начале февраля визита в Пекин планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

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По данным издания, поездка Блинкена в Китай начнется в воскресенье, 5 февраля, а продлится два дня. Отмечается, что госсекретарь США станет первым за пять лет госсекретарем, который проведет встречу с лидером азиатской страны.

Ранее бывший директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и экс-госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео в интервью телеканалу Sky News сообщил, что Си Цзиньпин представляет гораздо большую угрозу для мира, чем российский лидер Владимир Путин, отмечает НСН.

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ФОТО: kremlin.ru
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