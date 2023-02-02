СМИ: Блинкен намерен провести встречу с Си Цзиньпином

По данным издания, поездка Блинкена в Китай начнется в воскресенье, 5 февраля, а продлится два дня. Отмечается, что госсекретарь США станет первым за пять лет госсекретарем, который проведет встречу с лидером азиатской страны.

Ранее бывший директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и экс-госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео в интервью телеканалу Sky News сообщил, что Си Цзиньпин представляет гораздо большую угрозу для мира, чем российский лидер Владимир Путин, отмечает НСН.

