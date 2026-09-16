Россияне переключились на птицу вместо говядины и свинины
Мясо индейки стало единственным, продажи которого в первом полугодии 2026 года выросли двузначными темпами, сообщают «Известия».
Спрос на нее увеличился на 17%, до 42 тыс. тонн. При этом реализация стейков из говядины и свинины сократилась. Всё чаще россияне выбирают индейку как более доступную альтернативу: она заметно дешевле говядины и при этом соответствует растущему интересу к продуктам с высоким содержанием белка и низким содержанием жира.
Производители также расширяют ассортимент за счет полуфабрикатов, колбас, снеков и других готовых продуктов. В настоящее время индейка постепенно выходит за пределы нишевого сегмента и занимает более заметное место в продуктовой корзине граждан.
Средняя цена мяса индейки за первые шесть месяцев составила 639 рублей — на 4% больше, чем за тот же период годом ранее. Говядина за тот же период выросла в цене на 12%, до 983 рублей за 1 кг.
На мясо птицы цены выросли примерно на 8% с начала года, на говядину – на 11%, на свинину остались без изменений, заявил руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин в пресс-центре НСН.
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