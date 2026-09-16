Патрушев: Российские продукты очень популярны в мире благодаря высокому качеству

Российские продукты питания «благодаря своему высокому качеству и отличному вкусу» очень популярны в мире, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева.

В России начнут контролировать цены на часть продуктов

По его словам, география поставок превышает 160 государств. В качестве примера политик привел отечественное мороженое, которое известно больше, чем в 60 государствах. «Например, в странах СНГ, в Китае, в Монголии и даже в Сенегале», – указал вице-премьер.

Отмечается, что Россия прочно входит в пул ключевых поставщиков продовольствия в мире. Российский аграрный экспорт в последние годы составляет около 100 млн тонн, его объем превышает $40 млрд.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что о геополитическом значении российской рыбы для Евросоюза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Олег Елков
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