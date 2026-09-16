Патрушев: Российские продукты очень популярны в мире благодаря высокому качеству
Российские продукты питания «благодаря своему высокому качеству и отличному вкусу» очень популярны в мире, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева.
По его словам, география поставок превышает 160 государств. В качестве примера политик привел отечественное мороженое, которое известно больше, чем в 60 государствах. «Например, в странах СНГ, в Китае, в Монголии и даже в Сенегале», – указал вице-премьер.
Отмечается, что Россия прочно входит в пул ключевых поставщиков продовольствия в мире. Российский аграрный экспорт в последние годы составляет около 100 млн тонн, его объем превышает $40 млрд.
Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что о геополитическом значении российской рыбы для Евросоюза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Чемезов: Новые «Суперджеты» начнут передавать авиакомпаниям в 2027 году
- Патрушев: Российские продукты очень популярны в мире благодаря высокому качеству
- Крупные нефтекомпании заявили о начале «великого топливного кризиса»
- С 2024 года количество многодетных семей в РФ выросло почти на 16%
- Жена Трампа-младшего подтвердила, что Умар Кремлев устроил им праздник на Багамах
- В Ленобласти утвержден запрет на отпуск больше 30 литров топлива на автомобиль
- СМИ: ФСБ и Минцифры ведут «тихую войну» за контроль над россиянами
- Китай ужесточил выезд своим гражданам за границу
- Зеленский заявил, что его самолет пытались дважды сбить за последнюю неделю
- Актриса из «Улиц разбитых фонарей» Дзыгало после бродяжничества пропала в Питере