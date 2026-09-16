По его словам, география поставок превышает 160 государств. В качестве примера политик привел отечественное мороженое, которое известно больше, чем в 60 государствах. «Например, в странах СНГ, в Китае, в Монголии и даже в Сенегале», – указал вице-премьер.

Отмечается, что Россия прочно входит в пул ключевых поставщиков продовольствия в мире. Российский аграрный экспорт в последние годы составляет около 100 млн тонн, его объем превышает $40 млрд.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что о геополитическом значении российской рыбы для Евросоюза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

