МИД Китая: КНР преднамеренно не нарушала воздушное пространство других стран

Ранее над США был замечен принадлежащий Китаю разведывательный воздушный шар. Вашингтон назвал неприемлемым нахождение иностранного аэростата в суверенном воздушном пространстве. В Пекине пояснили, что шар отклонился от своего маршрута из-за ветра. На фоне инцидента американские власти отметили планировавшийся визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай.

«Китай всегда строго соблюдает международное право, уважает суверенитет и территориальную целостность всех стран и никогда преднамеренно не вторгался на территорию или в воздушное пространство какой-либо суверенной страны», - отмечается в заявлении МИД КНР.

В Пекине подчеркнули, что к инциденту с аэростатом привели форс-мажорные обстоятельства. Кроме того, китайская сторона выразила протест в связи с тем, что американские политики и СМИ воспользовались ситуацией, «чтобы оклеветать и подвергнуть нападкам КНР».

