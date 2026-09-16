В США при крушении новостного вертолета погибли три человека
16 сентября 202607:19
Юлия Савченко
Вертолет, оборудованный для трансляции новостей, потерпел крушение в долине Сан-Фернандо в США, погибли три человека. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пожарную службу Лос-Анджелеса.
Отмечается, что после крушения специалисты осмотрели четырех человек.
«Трое констатированы погибшими на месте. Один пострадавший доставлен в местную больницу, его состояние неизвестно», - заявили спасатели.
Ранее в США в окрестностях военной базы Форт-Худ разбился вертолет AH-64 Apache, погибли двое, пишет 360.ru.
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