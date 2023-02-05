СМИ: ВВС США сбили китайский шар

ВВС Соединенных Штатов сбили принадлежащий КНР аэростат в небе над Южной Каролиной, сообщил телеканал Fox News.

В Госдепе назвали неприемлемым появление аэростата КНР в небе над США

Сейчас ведутся поиски обломков и их извлечение из воды. Другие подробности не сообщаются.

Ранее стало известно, что американские власти направили истребители, чтобы сбить китайский разведывательный шар в небе над Атлантикой.

В МИД Китая заявили, что Пекин никогда преднамеренно не нарушал воздушное пространство других государств.

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ФОТО: Скриншот VANDENBERG AIR FORCE BASE
ТЕГИ:КитайСША
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