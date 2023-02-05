СМИ: ВВС США сбили китайский шар

Сейчас ведутся поиски обломков и их извлечение из воды. Другие подробности не сообщаются.

Ранее стало известно, что американские власти направили истребители, чтобы сбить китайский разведывательный шар в небе над Атлантикой.

В МИД Китая заявили, что Пекин никогда преднамеренно не нарушал воздушное пространство других государств.

