СМИ: ВВС США сбили китайский шар
5 февраля 202301:01
ВВС Соединенных Штатов сбили принадлежащий КНР аэростат в небе над Южной Каролиной, сообщил телеканал Fox News.
Сейчас ведутся поиски обломков и их извлечение из воды. Другие подробности не сообщаются.
Ранее стало известно, что американские власти направили истребители, чтобы сбить китайский разведывательный шар в небе над Атлантикой.
В МИД Китая заявили, что Пекин никогда преднамеренно не нарушал воздушное пространство других государств.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru