Чемезов: Новые «Суперджеты» начнут передавать авиакомпаниям в 2027 году

Новые «Суперджет-100» (SJ-100) с российскими двигателями ПД-8 начнут поставлять отечественным авиакомпаниям во второй половине 2027 года, сообщил ИС «Вести» сообщил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

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«Следующий год, вторая половина» – указал он.

Серийное производство полностью импортозамещенного самолета SJ-100 начнется осенью 2026 года, заявил ранее губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба ОАК
ТЕГИ:АвиакомпанииАвиацияСамолетыSukhoi Superjet-100

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