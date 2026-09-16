Чемезов: Новые «Суперджеты» начнут передавать авиакомпаниям в 2027 году
16 сентября 202606:09
Денис Постольский
Новые «Суперджет-100» (SJ-100) с российскими двигателями ПД-8 начнут поставлять отечественным авиакомпаниям во второй половине 2027 года, сообщил ИС «Вести» сообщил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
«Следующий год, вторая половина» – указал он.
Серийное производство полностью импортозамещенного самолета SJ-100 начнется осенью 2026 года, заявил ранее губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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