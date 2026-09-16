В ДНР задержали диверсанта, который пытался подорвать российских военных

Житель Горловки попытался совершить теракт в отношении российских военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по Донецкой Народной Республике.

«Мужчина по заданию украинских спецслужб собрал самодельное взрывное устройство на базе противотанковой мины с дополнительными поражающими элементами и заложил... на пути следования российских военнослужащих», - отметили в ведомстве.

Злоумышленник сам привел взрывчатку в действие. Также мужчина по заданию кураторов фиксировал на видео последствия ударов ВСУ по домам в Горловке и окрестностях.

Силовики задержали диверсанта.

Ранее в Тамбовской области был задержан россиянин, передававший разведке Украины данные о военных и топливно-энергетических объектах в регионе, напоминает 360.ru.

