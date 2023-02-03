В Госдепе назвали неприемлемым появление аэростата КНР в небе над США
В Вашингтоне по-прежнему полагают, что китайский аэростат в американском воздушном пространстве занимался шпионажем, заявил на брифинге высокопоставленный представитель госдепа, передает РИА Новости.
«Нахождение аэростата КНР в воздушном пространстве США является нарушением суверенитета и международного права и неприемлемо», - говорится в заявлении Госдепартамента США.
В китайском МИД уже заявили, что шар действительно принадлежит КНР и является гражданским аппаратом для научных исследований, который отклонился от курса из-за западного ветра.
Ранее, как сообщала НСН, визит Блинкена в Китай перенесли из-за истории с аэростатом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru