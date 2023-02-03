Упрекнуть Китай? Названы цели нахождения шара-разведчика на севере США
Воздушный шар может быть использован для сбора информации о наземных военных целях США и гражданской инфраструктуре, отметил в эфире НСН Роман Ромачев.
Объект, который находится в воздушном пространстве государства и неподконтролен ему, несет определенную угрозу, однако никакого шара на севере США может и не быть, для американцев сейчас важно создать прецедент для того, чтобы в очередной раз упрекнуть Китай, заявил гендиректор Агентства экономической разведки «Р-техно» Роман Ромачев в разговоре с НСН.
Накануне телеканал NBC со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера сообщил, что американские военные последние несколько дней отслеживают разведывательный воздушный шар над северной частью США, который принадлежит Китаю. По словам Райдера, власти предприняли экстренные меры по защите секретной информации, как только обнаружили его. Роман Ромачев отметил, что любой неподконтрольный стране воздушный объект несет серьезную угрозу.
«Любое воздушное тело, которое находится в воздухе и неподконтрольно той стране, над территорией которой находится этот объект, представляет определенную угрозу. Современные технологии позволяют проводить радиоразведку, космическую, авиационную разведку и контролировать все, что находится на территории, над которой завис этот объект. Такой воздушный объект может быть использован для того, чтобы собрать информацию о наземных военных целях, о гражданской инфраструктуре и представляет серьезную угрозу. Для американцев сейчас важно создать прецедент для того, чтобы в очередной раз упрекнуть Китай в нарушении суверенитета, во вмешательстве. Поэтому не исключено, что воздушного шара в принципе может и не быть», - сказал Ромачев.
При этом он отметил, что если бы подобный шар-разведчик заметили над территорией России, то он был бы непременно сбит военными. Кроме того, Ромачев рассказал, что основные способы шпионажа почти не меняются – это агентурная, космическая разведка и радиоразведка. Эксперт добавил, что в XXI веке появилась разведка по открытым источникам.
«Все объекты, которые попадают в воздушную зону России, так или иначе отслеживаются. Здесь уже компетенция военных: сбивать объект или нет. Но с большей долей вероятности, такой объект, скорее всего, сбили бы. Тем более он не издает сигналов, по которым можно судить о том, что его цели мирные, там нет пилота и человека. Способы и технологии шпионажа не меняются веками. Всегда есть и была агентурная разведка – это сбор информации через людей. В XXI веке появилась разведка по открытым источникам. Сейчас большая доля информации добывается именно в интернете. Там есть как белые, так и черные методы поиска информации. Также радиоразведка и космическая разведка никуда не делись», - резюмировал Ромачев.
Так, напряженность в отношениях между США и Китаем обострилась после состоявшейся в августе прошлого года поездки тогдашнего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. Китай выразил протест против этого визита, а вскоре после его завершения приступил к масштабным военным учениям в акватории острова.
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