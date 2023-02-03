Упрекнуть Китай? Названы цели нахождения шара-разведчика на севере США

Накануне телеканал NBC со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера сообщил, что американские военные последние несколько дней отслеживают разведывательный воздушный шар над северной частью США, который принадлежит Китаю. По словам Райдера, власти предприняли экстренные меры по защите секретной информации, как только обнаружили его. Роман Ромачев отметил, что любой неподконтрольный стране воздушный объект несет серьезную угрозу.

«Любое воздушное тело, которое находится в воздухе и неподконтрольно той стране, над территорией которой находится этот объект, представляет определенную угрозу. Современные технологии позволяют проводить радиоразведку, космическую, авиационную разведку и контролировать все, что находится на территории, над которой завис этот объект. Такой воздушный объект может быть использован для того, чтобы собрать информацию о наземных военных целях, о гражданской инфраструктуре и представляет серьезную угрозу. Для американцев сейчас важно создать прецедент для того, чтобы в очередной раз упрекнуть Китай в нарушении суверенитета, во вмешательстве. Поэтому не исключено, что воздушного шара в принципе может и не быть», - сказал Ромачев.

При этом он отметил, что если бы подобный шар-разведчик заметили над территорией России, то он был бы непременно сбит военными. Кроме того, Ромачев рассказал, что основные способы шпионажа почти не меняются – это агентурная, космическая разведка и радиоразведка. Эксперт добавил, что в XXI веке появилась разведка по открытым источникам.