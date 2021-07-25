Чешский бисер. В Москве наблюдают за выяснением отношений Праги и Вашингтона
В Госдуме и Дипакадемии МИД поддержали выводы чешского СМИ о влиянии США на отношения между Прагой и Москвой.
США стоят за ухудшением отношений между Чехией и Россией, считает журналист Роман Блашко из чешского Haló noviny. По его мнению, сотрудники американского посольства в России ведут враждебную деятельность по сравнению с той, которую приписывают Кремлю в связи с дело во Врбетице.
Автор материала считает, что отдельные политики в Чехии зависят от указаний западных спецслужб.
Чехия в апреле обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетица в 2014 году. В связи с этим Прага выслала 18 российских дипломатов. В качестве ответной меры Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.
«Чехия заигралась». В Дипакадемии МИД РФ увидели возможность доказать правоту Москвы в деле о взрывах во Врбетице
Профессор кафедры госуправления и нацбезопасности Дипломатической академии МИД, дипломат Иван Сурма в эфире НСН заявил, что «дипломатический скандал», организованный в Чехии, возник под влиянием из-за границы.
«Думаю, что тут Чехия выступает под влиянием ряда других стран. Это чистой воды провокация, причём грубая, плохо смоделированная. И сейчас вот за счёт таких провокационных действий ухудшат ситуацию между странами практически на пустом месте. В чём может быть сила государства и его дипломатического корпуса? В правде. Мы всегда выстраиваем линию дипломатических взаимоотношений только на обоснованных фактах», - отметил он.
Член комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы РФ Олег Морозов в беседе с НСН Олег Морозов обратил внимание на мотивы, которые движут Чехией и другими европейскими странами, когда они обвиняют Россию в причастности ко взрывам на военных складах во Врбетице.
«Этот мотив, если учитывать, что не доказано российское участие в этих взрывах, выглядит как откровенно русофобский. Тогда возникает вопрос, а с чем солидаризируется Европа. Чехи заняли русофобскую позицию, а мы (европейские страны) – выражаем ей солидарность», - заявил собеседник НСН.
Власти Чехии потребовали от России выплаты компенсации в размере 25,5 миллиона евро в связи со взрывами на военных складах в деревне Врбетицы в 2014 году. Об этом сообщает газета Mlada fronta Dnes.
Напомним, после того, как 15 мая Россия утвердила список «недружественных стран», в который вошли только США и Чехия, Прага может нанимать на работу в свою дипмиссию в Москве только ограниченное число россиян, а США совсем запретили заключать трудовые договоры с жителями России.
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