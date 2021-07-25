Чешский бисер. В Москве наблюдают за выяснением отношений Праги и Вашингтона

США стоят за ухудшением отношений между Чехией и Россией, считает журналист Роман Блашко из чешского Haló noviny. По его мнению, сотрудники американского посольства в России ведут враждебную деятельность по сравнению с той, которую приписывают Кремлю в связи с дело во Врбетице.

Автор материала считает, что отдельные политики в Чехии зависят от указаний западных спецслужб.

Чехия в апреле обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетица в 2014 году. В связи с этим Прага выслала 18 российских дипломатов. В качестве ответной меры Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.