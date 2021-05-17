Глава Минюста Чехии поспорила с президентом о причинах взрывов во Врбетице

Россия причастность к инциденту отрицает. В частности первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров назвал обвинения Чехии абсурдными. По его словам, ещё даже не было проведено расследования, все факты не установлены.

Юрист-международник, эксперт Московской юридической академии Пауль Калиниченко разделяет позицию сенатора: никаких оснований для подачи иска и требования компенсации на данный момент у Чехии нет.

«Какая-то возня. Никто никаких фактов не приводит, ничего не показывает. Это совершенно не юридическая тема. Они (чешские власти — прим. НСН) выбрасывают какую-то информацию в информационное пространство, но к реальности она не имеет никакого отношения. Будут подавать иск — тогда и посмотрим, о чем он. А то, что они компенсации хотят… Мало ли, кто чего хочет. Пока для этого нет никаких оснований», — заявил в беседе с НСН эксперт.



В свою очередь, профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД России Иван Сурма в эфире НСН заявил, что Россия на фоне обвинений может в ответ добиться расследования организации нелегальной продажи оружия на территории Чехии.

«Известно, что склады во Врбетице арендовал болгарский торговец оружием, которое и взорвалось. Фактически на территории Чехии осуществлялась нелегальная торговля оружием, и Россия может выступить с требованиями расследования этого инцидента», — считает Сурма.

Ряд стран Запада выразили солидарность с Чехией, призвав к введению санкций против России. Среди них оказалась Швеция. Страны Балтии объявили о высылке российских дипломатов. Впрочем, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что речь не идет о масштабной скоординированной высылке российских дипломатов из государств — участниц объединения. Также он заявил, что вводить новые санкции из-за этого дела не планируется. Вместе с тем, он отметил, что ситуация может поменяться.