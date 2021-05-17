Глава Минюста Чехии поспорила с президентом о причинах взрывов во Врбетице

На фоне внутреннего спора властей Чехии юристы и дипломаты объяснили НСН, что русофобия - единственный мотив обвинений России в причастности к взрывам в Врбетице. 

Взрывы, произошедшие на военных складах в деревне Врбетице на востоке Чехии в 2014 году, могли быть устроены с целью скрыть недостачу хранившихся там боеприпасов, заявил президент страны Милош Земан в интервью радиостанции Frekvence. По его словам, эту версию ему озвучила глава чешского Минюста Мария Бенешева. Земан также напомнил, что изначальной версией следователей произошедшего в Врбетице называлась неосторожность при хранении боеприпасов.

Бенешева поспешила опровергнуть слова Земана. «Не располагаю информацией, что полиция работает с иной версией расследования, как только причастность агентов российской военной разведки ГРУ», — заявила она.

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Россия причастность к инциденту отрицает. В частности первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров назвал обвинения Чехии абсурдными. По его словам, ещё даже не было проведено расследования, все факты не установлены.

Юрист-международник, эксперт Московской юридической академии Пауль Калиниченко разделяет позицию сенатора: никаких оснований для подачи иска и требования компенсации на данный момент у Чехии нет.

«Какая-то возня. Никто никаких фактов не приводит, ничего не показывает. Это совершенно не юридическая тема. Они (чешские власти — прим. НСН) выбрасывают какую-то информацию в информационное пространство, но к реальности она не имеет никакого отношения. Будут подавать иск — тогда и посмотрим, о чем он. А то, что они компенсации хотят… Мало ли, кто чего хочет. Пока для этого нет никаких оснований», — заявил в беседе с НСН эксперт.

В свою очередь, профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД России Иван Сурма в эфире НСН заявил, что Россия на фоне обвинений может в ответ добиться расследования организации нелегальной продажи оружия на территории Чехии.

«Известно, что склады во Врбетице арендовал болгарский торговец оружием, которое и взорвалось. Фактически на территории Чехии осуществлялась нелегальная торговля оружием, и Россия может выступить с требованиями расследования этого инцидента», — считает Сурма.

Ряд стран Запада выразили солидарность с Чехией, призвав к введению санкций против России. Среди них оказалась Швеция. Страны Балтии объявили о высылке российских дипломатов. Впрочем, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что речь не идет о масштабной скоординированной высылке российских дипломатов из государств — участниц объединения. Также он заявил, что вводить новые санкции из-за этого дела не планируется. Вместе с тем, он отметил, что ситуация может поменяться.

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Единственным мотивом, который позволяет Чехии и другим европейским странам обвинять Россию в причастности ко взрывам на военных складах, может быть русофобия, считает член комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы РФ Олег Морозов.

«Этот мотив, если учитывать, что не доказано российское участие в этих взрывах, выглядит как откровенно русофобский. Тогда возникает вопрос, а с чем солидаризируется Европа, с чем солидаризируется Прибалтика и Швеция? Это означает, что шведская и в целом европейская солидарность рождаются не в виде протеста против каких-то противоправных действий, а как русофобская позиция. Чехи заняли русофобскую позицию, а мы (европейские страны) — выражаем ей солидарность», — заявил НСН парламентарий.

В апреле премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о причастности России к инциденту со взрывами во Врбетице, после чего из страны выслали 18 российских дипломатов. Россия назвала обвинения голословными и в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата. Москва также включила Чехию вместе с США в число недружественных стран. Попадание страны в этот список скажется, прежде всего, на работе диппредставительств — им ограничат возможность нанимать на работу местный персонал.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский
ТЕГИ:Милош ЗеманВзрывыЧехия
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