«Чехия заигралась». В Дипакадемии МИД РФ увидели возможность доказать правоту Москвы в деле о взрывах во Врбетице

Профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД России Иван Сурма в эфире НСН рассказал, как Россия может доказать свою правоту в деле о взрывах во Врбетице.

Глава военной разведки Чехии Ян Бероун в интервью изданию Hospodarske noviny заявил, что повышенная активность различных пророссийских социальных сетей, дезинформаций и искаженных интерпретаций фактов была заметна ещё до официальных заявлений по факту взрывов на складах во Врбетице в 2014 году.

По его словам, Москва знала о наличии у Праги данных об «участии агентов российских спецслужб» в инциденте и поэтому заранее распространила в киберпространстве информацию, ставящую под сомнение эту версию.

В Чехии заявили о единственной версии в деле о взрывах во Врбетице - российской

Профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД России Иван Сурма в эфире НСН опроверг заявление представителя чешской стороны о доказательствах причастности России к взрывам на складах во Врбетице в 2014 году.

«Чехия заигралась. Ее ведомства не могут найти других оснований, чтобы противостоять России (кроме версии о «российском вмешательстве» в инцидент со взрывом на бывших военных сладах во Врбетице – прим. НСН) в информационном поле.

Если бы у чехов были данные на Россию, они бы об этом заявили сразу. Они даже против президента своей страны начали определенные действия, когда он заявил, что может быть другая – не «российская» - версия взрывов на бывших военных сладах. Нет у них материалов. Никаких, судя по заявлению глава военной разведки! И раньше не было никаких официальных заявлений!» - напомнил собеседник НСН.

Чешский генерал не поверил в участие России во взрывах в Врбетице

По мнению эксперта, Россия в сложившейся ситуации может предпринять ответные действия в отношении и добиться расследования организации нелегальной продажи оружия на территории Чехии.

«Известно, что склады во Врбетице арендовал болгарский торговец оружием, которое и взорвалось. Фактически на территории Чехии осуществлялась нелегальная торговля оружием, и Россия может выступить с требованиями расследования этого инцидента», - считает Сурма.

Ранее член комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы РФ Олег Морозов в беседе с НСН Олег Морозов обратил внимание на мотивы, которые движут Чехией и другими европейскими странами, когда они обвиняют Россию в причастности ко взрывам на военных складах во Врбетице.

«Этот мотив, если учитывать, что не доказано российское участие в этих взрывах, выглядит как откровенно русофобский. Тогда возникает вопрос, а с чем солидаризируется Европа. Чехи заняли русофобскую позицию, а мы (европейские страны) – выражаем ей солидарность», - заявил собеседник НСН.

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ФОТО: НСН
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