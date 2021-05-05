«Чехия заигралась». В Дипакадемии МИД РФ увидели возможность доказать правоту Москвы в деле о взрывах во Врбетице

Профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД России Иван Сурма в эфире НСН опроверг заявление представителя чешской стороны о доказательствах причастности России к взрывам на складах во Врбетице в 2014 году.

«Чехия заигралась. Ее ведомства не могут найти других оснований, чтобы противостоять России (кроме версии о «российском вмешательстве» в инцидент со взрывом на бывших военных сладах во Врбетице – прим. НСН) в информационном поле.

Если бы у чехов были данные на Россию, они бы об этом заявили сразу. Они даже против президента своей страны начали определенные действия, когда он заявил, что может быть другая – не «российская» - версия взрывов на бывших военных сладах. Нет у них материалов. Никаких, судя по заявлению глава военной разведки! И раньше не было никаких официальных заявлений!» - напомнил собеседник НСН.