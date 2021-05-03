Против кого дружите? В Госдуме отреагировали на призывы в Швеции к санкциям против России

Член комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы РФ Олег Морозов в беседе с НСН заявил, что при международной ситуации, которая складывается в Европе в отношении России, можно ожидать любых солидарных действий.

«Похоже выбран план – продемонстрировать европейско-атлантическую солидарность, показать России, насколько жестко может реагировать Европа на сам факт ее существования», - подчеркнул законодатель.