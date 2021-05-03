Против кого дружите? В Госдуме отреагировали на призывы в Швеции к санкциям против России
Член комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы РФ Олег Морозов в беседе с НСН назвал русофобию причиной шведской солидарности с Чехией по делу во Врбетице.
Депутат Ханс Валльмарк призвал министра иностранных дел Анн Линде принять ограничительные меры против России в солидарность с Чехией, сообщил RT.
Валльмарк отметил, что Швеция сдержанно отреагировала на просьбу Чехии провести коллективную акцию солидарности против России. «Не видно никаких признаков, говорящих о реализации мер, направленных против сотрудников российского посольства», — добавил депутат.
Член комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы РФ Олег Морозов в беседе с НСН заявил, что при международной ситуации, которая складывается в Европе в отношении России, можно ожидать любых солидарных действий.
«Похоже выбран план – продемонстрировать европейско-атлантическую солидарность, показать России, насколько жестко может реагировать Европа на сам факт ее существования», - подчеркнул законодатель.
Олег Морозов обратил внимание на мотивы, которые движут Чехией и другими европейскими странами, которые позволяют обвинять Россию в причастности ко взрывам на военных складах во Врбетице.
«Этот мотив, если учитывать, что не доказано российское участие в этих взрывах, выглядит как откровенно русофобский. Тогда возникает вопрос, а с чем солидаризируется Европа, с чем солидаризируется Прибалтика и Швеция? Это означает, что шведская и в целом европейская солидарность рождаются не в виде протеста против каких-то противоправных действий, а как русофобская позиция. Чехи заняли русофобскую позицию, а мы (европейские страны) – выражаем ей солидарность», - заявил собеседник НСН.
По мнению Олега Морозова, у России на подобные действия может быть только один ответ.
«Ответные действия на позицию «мы просто не любим Россию» очевидны. Они просто обязательны. Поэтому Швеция понимает, что ответные действия последует. Она сама двигается в направлении деформации нормальных отношений с Россией», - подчеркнул член комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы РФ.
Ранее МИД Швеции вызвал российского посла из-за введения Москвой санкций против граждан Евросоюза. Сообщалось, что руководителю дипмиссии выразили протест. В Швеции считают, что санкции России не обоснованы и выражают политические мотивы.
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