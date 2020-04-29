В Дипакадемии считают, что Чехии невыгодно продолжать «провокацию с рицином»

Ранее пражский еженедельник Respekt со ссылкой на источник в спецслужбах написал, что три недели назад в Прагу якобы прилетел мужчина с российским дипломатическим паспортом и ядом рицин в чемодане, которого ждала машина от российского посольства. В материале высказывалось предположение, что яд мог предназначаться старосте района Прага-6 Ондржею Коларжу и приматору Праги Зденеку Гржибу, связанным с переименованием площади у российского посольства в площадь Бориса Немцова и сносом памятника советскому маршалу Коневу.

Профессор кафедры госуправления и нацбезопасности Дипломатической академии МИД, дипломат Иван Сурма в эфире НСН заявил, что вся эта история - провокация, усугублять которую активными дипломатическими действиями Праге будет невыгодно.

«Думаю, что тут Чехия выступает под влиянием ряда других стран. Это чистой воды провокация, причём грубая, плохо смоделированная. Они прекрасно понимают, что Россию лучше не тревожить такими глупыми, безумными действиями, потому что ответ может быть более жёсткий и серьёзный. И сейчас вот за счёт таких провокационных действий ухудшат ситуацию между странами практически на пустом месте. Россия сразу не отвечает — она делает это серьёзно, вдумчиво, опираясь на факты. В чём может быть сила государства и его дипломатического корпуса? В правде. Мы всегда выстраиваем линию дипломатических взаимоотношений только на обоснованных фактах», - отметил он.

По мнению Сурмы, политический истеблишмент Чехии таким образом пытается перехватить информационную повестку.

«Это выглядит как отвлечение внимания в информационного поле от некрасивой ситуации с памятником Коневу. Я думаю, это переформатирование новостных потоков, чтобы отвлечь от грубых вещей, которые были сделаны ранее. Могли бы найти другие причины. Но им нужна была политическая провокация такого рода. Возможно, той политической группе, которая это инициировала, не очень удобен нынешний президент Чехии с его дружественной по отношению к России политикой», - предположил профессор Дипакадемии.

Ранее Сурма в беседе с НСН отмечал, что власти Праги могли переименовать площадь и сквер перед российским посольством под давлением США и ЕС. При этом, комментируя инцидент в связи с «чемоданом рицина» премьер-министр Бабиш отметил, что власти Чехии считают недопустимым попытки других государств повлиять на политические дела в стране.

