БАЙДЕН. НАЧАЛО: КЛУТИН И ПОКУСАННЫЕ ДЕТИ

Джозеф Робинетт Байден-младший вступил в полномочия президента США в январе 2021 года в возрасте 78 лет. Преемник Барака Обамы не казался тогда выжившим из ума стариком, однако первые ласточки надвигающейся беды стали прилетать уже в апреле.

«Я ясно дал понять президенту Клутину… Путину, что США непоколебимы в поддержке своих союзников и партнеров в Европе», - сказал Байден, выступая с речью в Белом доме, за несколько минут до этого перепутав «эскалацию» с «вакцинацией».

Все в том же апреле 2021-го Байден потерял медицинскую маску в кармане собственных штанов. Выступая в штате Джорджия, президент США решил надеть маску и замялся.

«У меня проблема, я ищу свою маску», - признался Байден собравшимся.

К поискам вожделенного артефакта подключились сенаторы и жена Байдена Джилл, однако ни в папке, ни в других местах средство защиты от коронавируса найти не удалось. После этого Джо нашел маску в кармане собственных брюк и победоносно поднял ее вверх, демонстрируя публике.

В июле 2022 года Байден публично обратил внимание на «милые пуговки» на груди жакета пожаловавшей к нему в гости жены украинского лидера Елены Зеленской.

В мае 2023-го Байден пригрозил миру проблемами в случае дефолта, после чего заблудился на сцене в Нью-Йорке. Хозяин Белого дома попрощался со зрителями, развернулся, но не мог найти выход, пока ему не подсказал верное направление помощник.

В ходе президентской карьеры Байден неоднократно падал, путал слова и засыпал, за что получил в России прозвище «Сонный Джо».

Летом 2023-го во время мероприятия на военной базе Форт-Либерти он внезапно отвлекся от протокола и ринулся в сторону женщины с грудным ребенком. Малыша спас человек из свиты Байдена, схвативший того за руку, а СМИ предположили, что президент хотел «понюхать младенца».

При этом осенью 2024-го Байдену все-таки удалось, хоть и в шутку, покусать детей. Во время праздновании Хэллоуина в Белом доме к Байдену подходили родители с детьми, которых он целовал или кусал. В числе укушенных оказались мальчик в костюме цыпленка и малыш в костюме пирожного с вишней.