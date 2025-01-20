«Чёрная женщина и ходячий мертвец»: Как Джо Байден стал человеком-курьёзом
За четыре года президентства Байден падал, засыпал и кусал детей, путал Путина с Зеленским, а себя – с собственной женой, а также получил в России сразу несколько прозвищ – от «Сонного Джо» до «Деда Деменция».
В ближайшее время в Вашингтоне начнется инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа, после чего уйдет в историю его предшественник Джо Байден, за четыре года правления успевший стать ходячим мемом и чуть было не развязавший ядерную войну.
«Национальная служба новостей» собрала самые курьезные эпизоды времен президентства «Сонного Джо».
БАЙДЕН. НАЧАЛО: КЛУТИН И ПОКУСАННЫЕ ДЕТИ
Джозеф Робинетт Байден-младший вступил в полномочия президента США в январе 2021 года в возрасте 78 лет. Преемник Барака Обамы не казался тогда выжившим из ума стариком, однако первые ласточки надвигающейся беды стали прилетать уже в апреле.
«Я ясно дал понять президенту Клутину… Путину, что США непоколебимы в поддержке своих союзников и партнеров в Европе», - сказал Байден, выступая с речью в Белом доме, за несколько минут до этого перепутав «эскалацию» с «вакцинацией».
Все в том же апреле 2021-го Байден потерял медицинскую маску в кармане собственных штанов. Выступая в штате Джорджия, президент США решил надеть маску и замялся.
«У меня проблема, я ищу свою маску», - признался Байден собравшимся.
К поискам вожделенного артефакта подключились сенаторы и жена Байдена Джилл, однако ни в папке, ни в других местах средство защиты от коронавируса найти не удалось. После этого Джо нашел маску в кармане собственных брюк и победоносно поднял ее вверх, демонстрируя публике.
В июле 2022 года Байден публично обратил внимание на «милые пуговки» на груди жакета пожаловавшей к нему в гости жены украинского лидера Елены Зеленской.
В мае 2023-го Байден пригрозил миру проблемами в случае дефолта, после чего заблудился на сцене в Нью-Йорке. Хозяин Белого дома попрощался со зрителями, развернулся, но не мог найти выход, пока ему не подсказал верное направление помощник.
В ходе президентской карьеры Байден неоднократно падал, путал слова и засыпал, за что получил в России прозвище «Сонный Джо».
Летом 2023-го во время мероприятия на военной базе Форт-Либерти он внезапно отвлекся от протокола и ринулся в сторону женщины с грудным ребенком. Малыша спас человек из свиты Байдена, схвативший того за руку, а СМИ предположили, что президент хотел «понюхать младенца».
При этом осенью 2024-го Байдену все-таки удалось, хоть и в шутку, покусать детей. Во время праздновании Хэллоуина в Белом доме к Байдену подходили родители с детьми, которых он целовал или кусал. В числе укушенных оказались мальчик в костюме цыпленка и малыш в костюме пирожного с вишней.
БАЙДЕН. КОНЕЦ: ЧЕРНАЯ ЖЕНЩИНА и WALKING DEAD
2024-й год оказался особенно богат на странные высказывания Байдена. Так, в июле в одном из радиоинтервью он назвал себя «первой чернокожей женщиной, работавшей с чернокожим президентом».
«Я муж Джо Байдена. Этим титулом я горжусь больше всего», — заявил 82-летний Байден в ноябре, приветствуя гостей ужина в Белом доме и пытаясь выразить благодарность супруге.
В ходе летних дебатов с Дональдом Трампом Байден называл оппонента «лузером», «неудачником», «нытиком», «глупцом», «лжецом», «больным придурком» и «чертовым засранцем». В ответ на это Трамп предложил коллеге пройти тест на умственные способности.
Ну а апофеоз «шоу Байдена» настал на июльском саммите НАТО, когда он назвал Владимира Путина президентом Украины, а также высказал предположение галактического масштаба о том, что Россия хочет «уничтожить культуру Урана».
«Теперь я хочу передать слово президенту Украины, который столь же отважен, сколь и решителен. Дамы и господа, президент Путин», - сказал Байден, объяснив позже свой перл тем, что был слишком «сосредоточен на том, чтобы победить Путина».
Курьезы с Джо Байденом веселили российских политиков, самым красноречивым из которых оказался зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В ходе президентства Байдена Дмитрий Анатольевич называл его «старым маразматиком», «дедом Деменцием», «полудохлым псом» и даже «ходячим мертвецом (Joe The Walking Dead).
«В ближайшее время все эти сунаки, шольцы, макроны (он же Миттеран у деда Дементия) и прочие байдены поменяют загаженные памперсы и расправят свои обвисшие плечи, однако их вербальная диарея продолжится. Ибо она и есть их главная повседневная работа», - писал Медведев в феврале 2024-го.
Он также называл слова Байдена «абсолютным злом» и обещал ему «всадника на бледном коне».
«На примере ушедшего в небытие ходячего мертвеца Байдена можно проследить, как опытный и неглупый в целом политик постепенно превратился в оторванного от реалий маразматика», - написал Медведев в Telegram 19 января, прощаясь с 46-м президентом США.
Бай-бай!
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