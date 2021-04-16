Байден в своей речи назвал президента России «Клутиным»

Американский президент Джо Байден в своей речи о России несколько раз оговорился, сообщает РИА Новости.

Новый Брежнев? Байден забыл имя президента США

Так, глава государства перепутал «эскалацию» и «вакцинацию» и неправильно произнес фамилию российского президента Владимира Путина.

Глава Белого дома сначала сказал, что «США не хотят запускать цикл вакци... эскалации и конфликта с Россией».

После этого он заговорился и неправильно произнес фамилию российского лидера, сказав что-то вроде «президент Клутин». После этого Байден поправился.

Ранее Байден забыл имя главы Пентагона Ллойда Остина. При этом министр обороны стоял в нескольких метрах от Байдена.

«Я хочу поблагодарить бывшего генерала. Я продолжаю называть его генералом, но мой, мой ... парень вон там, который там управляет этим подразделением», — сказал президент, говоря об Остине.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПрезидентВладимир ПутинДжо Байден
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