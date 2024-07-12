«Кривой Джо и грань абсурда»: Оговорки Байдена про Путина обернулись вирусной истерикой

«ПУТИН – ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ»

Казалось, что после провала Байдена на июньских дебатах с Дональдом Трампом худшее для демократов позади, однако 81-летний политик нанес на саммите НАТО сокрушительный удар по тем, кто все еще путается убедить мир в адекватности действующего президента США.

Байден умудрился назвать Владимира Путина президентом Украины, а своего вице-президента Камаллу Харрис перепутал с Трампом.

«А теперь президент Украины, у которого столько же смелости, сколько и решимости. Дамы и господа, президент Путин»,— сказал Байден, повернувшись на одном из мероприятия «на полях» саммита к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Зеленский нервно засмеялся, а Байден решил мгновенно «переобуться», пояснив, что он «имел в виду того, кто победит Путина - президента Зеленского».

Другая оговорка, которую сейчас вовсю смакуют западные СМИ случилась после вопроса, считает ли он Камалу Харрис достаточно квалифицированной для должности президента.

Байден ответил, что «не выбрал бы вице-президента Трампа на пост вице-президента, если бы она не имела квалификации, нужной для того, чтобы быть президентом».

Журналист американского телеканала CSPAN Джереми Арт опубликовал в своем аккаунте в соцсети Х реакции на эту оговорку госсекретаря Энтони Блинкена, главы Пентагона Ллойда Остина и советника президента по нацбезопасности Джейка Салливана. В их действиях не хватало только «фейспалма», тем не менее видео сразу завирусилось, собрав за несколько часов более 3 млн просмотров.

Главный соперник Байдена на грядущих в США президентских выборах, Дональд Трамп сразу же поставил оппоненту диагноз.

«У Кривого Джо — синдром психического расстройства Трампа», — написал Трамп в соцсети X, похвалив при этом Джо за «отличную работу».

Со своей стороны, миллиардер Илон Маск назвал высказывания Байдена «реальностью за гранью абсурда».