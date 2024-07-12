«Кривой Джо и грань абсурда»: Оговорки Байдена про Путина обернулись вирусной истерикой
Трамп поставил оригинальный диагноз Байдену, Маск узрел в его словах реальность на грани абсурда, Захарова предложила выпустить медали, а Песков не проверил в «пророчество» о президенте РФ.
Самым ярким событием завершившегося в Вашингтоне саммита НАТО стали вовсе не какие-то политические заявления, а эпичные оговорки президента США Джо Байдена, вновь рассмешившего весь мир.
Российские политики иронизируют на фоне высказывания «сонного Джо», его оппоненты в Америке тоже, при этом в сети завирусилось видео с реакцией на фиаско Байдена его высокопоставленных сторонников.
«ПУТИН – ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ»
Казалось, что после провала Байдена на июньских дебатах с Дональдом Трампом худшее для демократов позади, однако 81-летний политик нанес на саммите НАТО сокрушительный удар по тем, кто все еще путается убедить мир в адекватности действующего президента США.
Байден умудрился назвать Владимира Путина президентом Украины, а своего вице-президента Камаллу Харрис перепутал с Трампом.
«А теперь президент Украины, у которого столько же смелости, сколько и решимости. Дамы и господа, президент Путин»,— сказал Байден, повернувшись на одном из мероприятия «на полях» саммита к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
Зеленский нервно засмеялся, а Байден решил мгновенно «переобуться», пояснив, что он «имел в виду того, кто победит Путина - президента Зеленского».
Другая оговорка, которую сейчас вовсю смакуют западные СМИ случилась после вопроса, считает ли он Камалу Харрис достаточно квалифицированной для должности президента.
Байден ответил, что «не выбрал бы вице-президента Трампа на пост вице-президента, если бы она не имела квалификации, нужной для того, чтобы быть президентом».
Журналист американского телеканала CSPAN Джереми Арт опубликовал в своем аккаунте в соцсети Х реакции на эту оговорку госсекретаря Энтони Блинкена, главы Пентагона Ллойда Остина и советника президента по нацбезопасности Джейка Салливана. В их действиях не хватало только «фейспалма», тем не менее видео сразу завирусилось, собрав за несколько часов более 3 млн просмотров.
Главный соперник Байдена на грядущих в США президентских выборах, Дональд Трамп сразу же поставил оппоненту диагноз.
«У Кривого Джо — синдром психического расстройства Трампа», — написал Трамп в соцсети X, похвалив при этом Джо за «отличную работу».
Со своей стороны, миллиардер Илон Маск назвал высказывания Байдена «реальностью за гранью абсурда».
РУКА КРЕМЛЯ И ДЕД ДЕМЕНТИЙ
Российские политики также охотно комментируют оговорки Байдена. Вопрос о них дошел и до Кремля, официальный представитель которого Дмитрий Песков был по традиции сдержан и лаконичен.
«Не думаю», – сказал песков журналистам, отвечая на вопрос, является ли пророчеством то, что Байден передал слово «президенту Украины Путину».
Тем временем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала сегодня сразу три поста, посвященных фиаско Байдена.
«Мне кажется, пресловутое "российское вмешательство в американские выборы" уже невозможно скрыть - налицо пророссийский кандидат, которым управляет "рука Кремля". Ждём истерику Хиллари Клинтон», - написала Мария Владимировна в Telegram, комментируя «презентацию» Байденом Путина.
Кроме того, Захарова обратила внимание на пост заместителя пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтса, который высоко оценил выступление Байдена, описав состояние президента США словами «fucking good».
«Заместитель пресс-секретаря президента США написал в соцсетях, что его шеф, Джо Байден, "… хорош". Автоматический перевод предлагает вариант "чертовски»" С одной стороны, можно было перевести и поточнее, с другой - дьявольская суть подмечена верно», - указала первая леди российской дипломатии.
Помимо этого она опубликовала то самое вирусное видео, предложив отлить профили его героев «в медали «На здоровье!» первой степени свежести».
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пока не порадовал своих читателей сногсшибательным постом в Telegram. При этом в феврале он называл Джо Байдена «дедом Дементием», а в апреле высказал мнение, что, «чем скорее всадник на бледном коне заберёт с собой Джозефа Робинетта Байдена, тем лучше будет для нашего страдающего мира».
В начале июля президент США во время интервью радиостанции WURD в Филадельфии признался, что «горд быть первым вице-президентом, первой чернокожей женщиной (…) и служить вместе с чернокожим президентом», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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