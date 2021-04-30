«У меня проблема». Байден потерял маску в кармане собственных брюк
Президент США Джо Байден вновь оказался героем курьезной ситуации, внимание на которую обратили западные СМИ.
Байден выступал в штате Джорджия, после чего решил надеть маску и замялся.
«У меня проблема, я ищу свою маску», - сказал президент США собравшимся. К ее поискам подключились сенаторы и жена Байдена Джилл. Однако ни в папке, ни в других местах найти средство для защиты от коронавируса не удалось, отмечает телеканал FOX News.
Через некоторое время Бадйену принесли новую маску, однако она не понадобилась, пишет Daily Mail.
Потратив на поиски порядка 30-40 секунд, американский лидер нашел маску в кармане собственных брюк и победоносно поднял ее вверх, демонстрируя публике.
Ранее, говоря о России, Байден перепутал «эскалацию» и «вакцинацию», а также неправильно произнес фамилию российского президента Владимира Путина. В недавней речи перед Конгрессом он только с четвертого раза смог выговорить слово «эскалация», описывая российско-американские отношения.
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