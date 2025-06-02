СПОРНЫЙ ПЛАН



Ранее украинская сторона передала СМИ некий «план урегулирования» с заведомо невыполнимыми условиями. Киев попытался затребовать аналогичный документ от Москвы, однако ему быстро дали понять, что все условия российская сторона озвучит украинским переговорщикам на встрече в Стамбуле.

«Украина готова быть на следующей встрече, но мы хотим вести конструктивную дискуссию. Это значит, что важно получить российский проект», - говорил ранее глава офиса президента Андрей Ермак.

С требованием передать меморандум «немедленно» выступал также глава МИД Украины Андрей Сибига, отмечает RT. По его словам, преждевременное предоставление меморандума позволит утвердить состав украинской делегации, которая будет обладать полномочиями для обсуждения позиций.

Агентство Reuters ранее публиковало детали украинского меморандума, который сегодня будет обсуждаться делегациями. Так, документ содержит комплексный план, включающий прекращение огня и дальнейшие шаги по разрешению конфликта.



Украинская сторона выдвигает следующие ключевые условия: полное прекращение боевых действий, обмен пленными по принципу «всех на всех», формирование системы международных гарантий безопасности, сохранение права вступления в ЕС и НАТО при отказе от нейтралитета.