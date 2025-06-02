Чего ждать от российско-украинских переговоров в Стамбуле
Сегодня в Стамбуле пройдут переговоры Москвы и Киева по урегулированию украинского конфликта.
Сегодня, 2 июня, в Стамбуле пройдет второй раунд переговоров России и Украины. Основным предметом дискуссии остается совместный меморандум о мирном урегулировании украинского конфликта. Москва и Киев выдвигают встречные инициативы, однако реальная перспектива деэскалации остается туманной. Встреча должна стартовать в 13:00 во дворце Чираган.
Российская делегация прибыла в Стамбул вечером в воскресенье. В российскую делегацию входят замминистра обороны РФ Александр Фомин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба Игорь Костюков и замглавы внешнеполитического ведомства Михаил Галузин. Состав российской делегации возглавит помощник президента Владимир Мединский.
К составу украинской делегации на втором этапе переговоров присоединились три новых участника: представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в органах сектора обороны и безопасности Юрий Ковбаса, заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Евгений Острянский и начальник отдела права и замглавы управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генерального штаба ВСУ Андрей Фомин, отмечает URA.ru. Таким образом, состав украинской делегации был расширен с 12 до 14 человек. Украинскую делегацию возглавит министр обороны Рустем Умеров - как и на предыдущей встрече 16 мая.
Представители США и Европы будут участвовать во встрече как международные посредники. Президент США Дональд Трамп выразил поддержку усилиям обеих сторон по поиску мирного решения, призвав к продолжению переговоров.
СПОРНЫЙ ПЛАН
Ранее украинская сторона передала СМИ некий «план урегулирования» с заведомо невыполнимыми условиями. Киев попытался затребовать аналогичный документ от Москвы, однако ему быстро дали понять, что все условия российская сторона озвучит украинским переговорщикам на встрече в Стамбуле.
«Украина готова быть на следующей встрече, но мы хотим вести конструктивную дискуссию. Это значит, что важно получить российский проект», - говорил ранее глава офиса президента Андрей Ермак.
С требованием передать меморандум «немедленно» выступал также глава МИД Украины Андрей Сибига, отмечает RT. По его словам, преждевременное предоставление меморандума позволит утвердить состав украинской делегации, которая будет обладать полномочиями для обсуждения позиций.
Агентство Reuters ранее публиковало детали украинского меморандума, который сегодня будет обсуждаться делегациями. Так, документ содержит комплексный план, включающий прекращение огня и дальнейшие шаги по разрешению конфликта.
Украинская сторона выдвигает следующие ключевые условия: полное прекращение боевых действий, обмен пленными по принципу «всех на всех», формирование системы международных гарантий безопасности, сохранение права вступления в ЕС и НАТО при отказе от нейтралитета.
Глава МИД России Сергей Лавров указывал, что Москва на встрече будет настаивать на нейтральном, внеблоковом и безъядерном статусе Украины, что подразумевает ее отказ от вступления в НАТО, и отмене дискриминационных законов, касающихся использования русского языка, отмечает «Свободная пресса».
Делегации двух стран, конечно же, могут не сойтись во мнение касаемо предложенных инициатив (и скорее всего не сойдутся), однако сам факт обмена меморандумами можно назвать серьезным шагом в сторону урегулирования конфликта. Зампред Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов заявлял «Радиоточке НСН», что второй раунд прямых переговоров между Россией и Украиной может сразу «споткнуться» о территориальный вопрос.
«Может быть два момента. Переговоры могут сразу споткнуться на той тематике, где не просматривается компромисс: это принадлежность Крыма и четырех субъектов. <...> Обмен меморандумами - это очень важный вопрос, принципиальный. Это официальная точка зрения, так называемый "запросный", стартовый вариант переговорной позиции, который будет письменно изложен. Поэтому с самого начала второго раунда переговоры могут носить предметный характер, иначе все может уйти в безразмерные обсуждения. Результат может быть и негативный - например, стороны не договорятся и разойдутся. В любом случае, чтобы разговор был предметным, стороны решили обменяться стартовыми бумагами, где будет изложена их позиция по наиболее чувствительным аспектам возможного урегулирования», - сказал он.
Первый раунд российско-украинских консультаций состоялся в Стамбуле 16 мая. Переговоры прошли по инициативе президента России Владимира Путина, который предложил возобновить прямой контакт между Москвой и Киевом с той точки, в которой они прекратились в 2022 году. Главным итогом встречи стало решение обменяться военнопленными по формуле «1000 на 1000». Этот обмен стал самым масштабным с начала спецоперации на Украине.
Делегации также договорились обменяться предложениями по прекращению огня. Украинская сторона поставила вопрос о том, чтобы провести встречу президентов; российская «приняла этот запрос к сведению».
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