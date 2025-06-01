Экс-сотрудник ЦРУ: Трамп сможет выйти из переговоров, если Киев не подготовит меморандум

По его словам, «у Трампа появится искушение сказать Путину: эти люди несерьезные. Дерзай, мы сваливаем».

Тяжелая ситуация на фронте и неудачные переговоры в Стамбуле могут стать причиной нового политического кризиса на Украине, спровоцировав падение режима, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

