Экс-сотрудник ЦРУ: Трамп сможет выйти из переговоров, если Киев не подготовит меморандум

Американский лидер Дональд Трамп сможет заявить о выходе из переговоров по ситуации вокруг Украины, если Киев не предоставит меморандум на предстоящих в Стамбуле 2 июня переговорах, сообщил в эфире YouTube-канала Judging Freedom бывший сотрудник ЦРУ Рэй МакГоверн.

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По его словам, «у Трампа появится искушение сказать Путину: эти люди несерьезные. Дерзай, мы сваливаем».

Тяжелая ситуация на фронте и неудачные переговоры в Стамбуле могут стать причиной нового политического кризиса на Украине, спровоцировав падение режима, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:РоссияУкраинаВладимир ЗеленскийСШАДональд Трамп

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