Зеленский высказался о готовности Украины к прекращению огня

Украина готова к прекращению огня, заявил президент страны Владимир Зеленский. Об этом он рассказал в интервью каналу Sky News.

По словам политика, Киев надеялся, что американский президент Дональд Трамп договорится о перемирии.

«Мы готовы к прекращению огня», - подчеркнул Зеленский.

Ранее украинский президент выразил готовность провести личные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, такая встреча возможна после прекращения огня, пишет Ura.ru.

