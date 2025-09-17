Зеленский высказался о готовности Украины к прекращению огня
17 сентября 202507:39
Украина готова к прекращению огня, заявил президент страны Владимир Зеленский. Об этом он рассказал в интервью каналу Sky News.
По словам политика, Киев надеялся, что американский президент Дональд Трамп договорится о перемирии.
«Мы готовы к прекращению огня», - подчеркнул Зеленский.
Ранее украинский президент выразил готовность провести личные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, такая встреча возможна после прекращения огня, пишет Ura.ru.
