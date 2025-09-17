По данным журнала, за последний месяц было предложено серьезно ужесточить наказания за неподчинение приказам в войсках, что вызвало протесты в стране. Другой шаг — разрешение молодым людям в возрасте от 18 до 22 лет включительно на выезд из страны во время действия военного положения.

Эти шаги вызвали на Украине недоумение, и некоторые наблюдатели задаются вопросом о том, адекватно ли воспринимают президент и его советники реальность за пределами коридоров власти в Киеве.

Издание указывает на то, что многие украинцы боятся из-за того, что молодые теперь массово уезжают. К 2027 году в вооруженных силах будет слишком мало новобранцев, а в стране, которая столкнулась с серьезными демографическими проблемами, после боевых действий будет слишком мало людей.

Еще одна грубая ошибка Зеленского — попытка взять под контроль Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Репутация страны «запятнана взяточничеством».

Ранее стало известно, что Евросоюз и Германия должны приостановить предоставление многомиллиардной финансовой помощи Украине в ответ на попытки ослабить антикоррупционные органы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

