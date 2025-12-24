Стало известно о риске разрушения саркофага на Чернобыльской АЭС

Как заявил в интервью AFP директор станции Сергей Тараканов, если ракета или дрон попадет даже поблизости, это вызовет мини-землетрясение в районе станции. Никто не может гарантировать, что защитное сооружение устоит после этого.

Он добавил, что уровень радиации на объекте остается «стабильным и в пределах нормы».

Ранее глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что любые работы на Чернобыльской атомной электростанции после повреждения саркофага могут вызвать рост радиации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

