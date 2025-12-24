Стало известно о риске разрушения саркофага на Чернобыльской АЭС
Саркофаг на Чернобыльской атомной электростанции может разрушиться в случае удара, сообщает France 24.
Как заявил в интервью AFP директор станции Сергей Тараканов, если ракета или дрон попадет даже поблизости, это вызовет мини-землетрясение в районе станции. Никто не может гарантировать, что защитное сооружение устоит после этого.
Он добавил, что уровень радиации на объекте остается «стабильным и в пределах нормы».
Ранее глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что любые работы на Чернобыльской атомной электростанции после повреждения саркофага могут вызвать рост радиации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Льготный проезд для электромобилей по платным трассам продлят на 2026 год
- Постпред США при НАТО: Стороны обсуждают четыре итоговых документа по Украине
- Стало известно о риске разрушения саркофага на Чернобыльской АЭС
- СМИ: На Ясеневой улице в Москве взорвалась машина
- Желающие попасть в РФ поляки и немцы встали в гигантскую пробку на границе
- Суд арестовал имущество Чубайса на 11,9 млрд рублей
- Захарова прокомментировала регистрацию Собчак в Max
- Шохин: Инвестиции в экономику РФ могут уйти в минус
- В Турции разбился пассажирский самолет
- В Подмосковье ночью ожидаются морозы до минус 19 градусов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru