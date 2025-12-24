Желающие попасть в РФ поляки и немцы встали в гигантскую пробку на границе

На польском пункте «Гжехотки» застряли более 200 машин с пассажирами из Польши, Германии и бывшими соотечественниками. В то время как российской стороной затор не фиксируется, польские таможенники устраивают многочасовые досмотры, опасаясь провоза запрещённых товаров, что вынуждает людей ночевать в автомобилях.

Путешественники признаются, что едут за уникальной праздничной атмосферой и более низкими затратами по сравнению с Европой.

Ранее в Польше закрылось последе генконсульство России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

