СМИ: Администрация Трампа одобрила военную помощь Украине за счет союзников

Администрация президента США Дональда Трампа одобрила первый пакет военной помощи Киеву, финансирование которого обеспечат союзники Вашингтона по НАТО. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, речь идет о поддержке Украины в рамках новой схемы, при которой расходы берут на себя европейские партнеры США.