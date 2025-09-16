СМИ: Администрация Трампа одобрила военную помощь Украине за счет союзников
Администрация президента США Дональда Трампа одобрила первый пакет военной помощи Киеву, финансирование которого обеспечат союзники Вашингтона по НАТО. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
По данным агентства, речь идет о поддержке Украины в рамках новой схемы, при которой расходы берут на себя европейские партнеры США.
Это первый случай, когда одобренный пакет помощи для Киева формируется за счет союзников, а не напрямую из американского бюджета.
Подробности о составе и объемах поставок не раскрываются, передает «Радиоточка НСН».
