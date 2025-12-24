Постпред США при НАТО: Стороны обсуждают четыре итоговых документа по Украине
Стороны переговоров по урегулированию ситуации вокруг Украины обсуждают четыре итоговых документа, сообщил Fox News постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.
По его словам, в настоящее время «на столе переговоров» лежит мирный план из 20 пунктов, многосторонние гарантии безопасности, специальные гарантии безопасности со стороны Вашингтона, а также план обеспечения экономического роста после установления мира.
Уитакер отметил, что данные документы обсуждаются в режиме реального времени. «Думаю, сейчас мы довольно хорошо понимаем, чего хочет Украина»,— добавил дипломат.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США не обнародуют часть гарантий безопасности для Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
