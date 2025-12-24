Суд арестовал имущество Чубайса на 11,9 млрд рублей

Поводом стал иск от компании «Роснано», которую он ранее возглавлял. Суд принял сторону истца, усмотрев реальную угрозу того, что фигуранты дела, всего 13 человек, могут вывести средства из России до окончания разбирательства.

Под удар попали не только Чубайс, но и экс-министр экономики Яков Уринсон (свыше 8 млрд рублей) и действующий исполнительный директор «УК “Роснано”» Борис Подольский (около 6 млрд).

Таким образом, суд фактически предварительно обеспечил возможность взыскания многомиллиардных требований, сославшись на сложность и потенциальную длительность грядущего процесса.

Ранее стало известно, что уехавший за границу Чубайс получает российскую пенсию в 450 тыс. рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

