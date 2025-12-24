СМИ: На Ясеневой улице в Москве взорвалась машина

Местные жители слышали сильный грохот. На месте работает полиция и МЧС. Информации о причинах и пострадавших пока нет.

Утром 22 декабря на юге Москвы произошел подрыв автомобиля, в результате которого пострадал один человек. Позже Следственный комитет сообщил, что погибшим оказался начальник управления оперативной подготовки Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров. Взрывное устройство, по данным следствия, было установлено под днищем машины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

