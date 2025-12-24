Шохин: Инвестиции в экономику РФ могут уйти в минус
Инвестиции в российскую экономику демонстрируют негативную динамику: текущее сокращение в 2026 году грозит перерасти в падение, сообщает Forbes со ссылкой на президента РСПП Александра Шохина.
По его словам, это связано с кризисом в производстве. Производственные программы сокращаются из-за резкого сужения внешних рынков и переукреплённым курсом рубля. С начала года национальная валюта усилилась с 100 до 80 рублей за доллар, что сократило рублёвую выручку экспортёров даже в прибыльных секторах. Это, в свою очередь, уменьшает налоговые поступления в бюджет.
Шохин констатировал деформацию валютного рынка, где курс определяется не свободным плаванием, а решениями финансовых властей. В этой сложной ситуации бизнес, сокращая активность и рабочие часы, не может ожидать масштабной господдержки на фоне сбалансированного и «немощного» бюджета.
Ранее стало известно, что экономический рост России в 2026 году может остановиться или в худшем случае пойти на спад, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
