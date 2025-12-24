В Турции разбился пассажирский самолет

Борт направлялся в Триполи. На его борту находился начальник Генштаба Ливии генерал Мухаммед Али Ахмед Аль-Хаддад.

После потери сигнала воздушное пространство над городом было закрыто. Позднее стало известно, что самолет разбился. Очевидцы передали сообщения о сильном взрыве вблизи аэропорта Эсенбога.

Турецкие власти уведомили Ливию о гибели всех пассажиров на борту. После крушения премьер-министр Ливии Абдель Хамид ад-Дбейба выразил свои соболезнования.

