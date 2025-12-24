СМИ: Льготный проезд для электромобилей по платным трассам продлят на 2026 год

Он дал соответствующее поручение Минэкономразвития и Минпромторгу. Инициатива должна стимулировать спрос на отечественные электромобили. Участники рынка считают, что меру необходимо расширить и на импортные машины, чтобы действительно увеличить спрос.

В настоящее время продажи электромобилей в РФ стремительно падают, говорят эксперты: за неполный год они сократились на треть.

Ранее стало известно, что ФТС хочет упростить формулу расчета утильсбора для автомобилей из стран ЕАЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

