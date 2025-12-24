СМИ: Льготный проезд для электромобилей по платным трассам продлят на 2026 год
В России льготный проезд для электромобилей по платным трассам планируют продлить на 2026 год, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на первого вице-премьера Денис Мантуров.
Он дал соответствующее поручение Минэкономразвития и Минпромторгу. Инициатива должна стимулировать спрос на отечественные электромобили. Участники рынка считают, что меру необходимо расширить и на импортные машины, чтобы действительно увеличить спрос.
В настоящее время продажи электромобилей в РФ стремительно падают, говорят эксперты: за неполный год они сократились на треть.
Ранее стало известно, что ФТС хочет упростить формулу расчета утильсбора для автомобилей из стран ЕАЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Льготный проезд для электромобилей по платным трассам продлят на 2026 год
- Постпред США при НАТО: Стороны обсуждают четыре итоговых документа по Украине
- Стало известно о риске разрушения саркофага на Чернобыльской АЭС
- СМИ: На Ясеневой улице в Москве взорвалась машина
- Желающие попасть в РФ поляки и немцы встали в гигантскую пробку на границе
- Суд арестовал имущество Чубайса на 11,9 млрд рублей
- Захарова прокомментировала регистрацию Собчак в Max
- Шохин: Инвестиции в экономику РФ могут уйти в минус
- В Турции разбился пассажирский самолет
- В Подмосковье ночью ожидаются морозы до минус 19 градусов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru