СМИ: Льготный проезд для электромобилей по платным трассам продлят на 2026 год

В России льготный проезд для электромобилей по платным трассам планируют продлить на 2026 год, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на первого вице-премьера Денис Мантуров.

Он дал соответствующее поручение Минэкономразвития и Минпромторгу. Инициатива должна стимулировать спрос на отечественные электромобили. Участники рынка считают, что меру необходимо расширить и на импортные машины, чтобы действительно увеличить спрос.

В настоящее время продажи электромобилей в РФ стремительно падают, говорят эксперты: за неполный год они сократились на треть.

Ранее стало известно, что ФТС хочет упростить формулу расчета утильсбора для автомобилей из стран ЕАЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

