Захарова прокомментировала регистрацию Собчак в Max
24 декабря 202500:31
Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на регистрацию журналистки Ксении Собчак в мессенджере Max.
В Telegram дипломат опубликовала скриншот с уведомлением о подключении телеведущей к отечественной платформе.
«А, ну все, последний бастион пал», - написала представитель внешнеполитического ведомства.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что создание мессенджера MAX позволило достичь цифрового суверенитета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
