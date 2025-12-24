Захарова прокомментировала регистрацию Собчак в Max

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на регистрацию журналистки Ксении Собчак в мессенджере Max.

В России произошел сбой в мессенджере Max

В Telegram дипломат опубликовала скриншот с уведомлением о подключении телеведущей к отечественной платформе.

«А, ну все, последний бастион пал», - написала представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что создание мессенджера MAX позволило достичь цифрового суверенитета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

