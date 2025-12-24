Захарова прокомментировала регистрацию Собчак в Max

ПВО сбила еще 20 БПЛА над регионами РФ Медведев рассказал об условии выдворения иностранных граждан из РФ ОДКБ опровергла информацию об обращении Таджикистана за помощью Суд продлил арест зампреду партии «Яблоко» Круглову «Щелкунчик» в интерпретации Большого театра покажут в кино в новогоднюю ночь