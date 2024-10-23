«Чак-чак и тектоническая трансформация»: Путин выбрал китайско-индийское начало БРИКС

ХЛЕБ, СОЛЬ И ТЕКТОНИЧЕСКАЯ ДЕФОРМАЦИЯ

Саммит БРИКС, проходящий с 22 по 24 октября, называют самым масштабным внешнеполитическим мероприятием в истории современной России. В Казань прибудут официальные представители 36 стран, а 22 страны представят их лидеры.

Соответствующим получился и антураж. Первых лиц на выходе из самолетов встречал глава Татарстана Рустам Минниханов, угощая дорогих гостей хлебом, солью и чак-чаком, который предложили продегустировать сразу нескольким мировым лидерам.

Председатель КНР Си Цзиньпин, попробовав это блюдо, отметил, что «у нас в Китае тоже такое есть», премьер Индии Нарендра Моди прикоснулся к караваю и чак-чаку, но есть их не стал, президент Мавритании Мухаммед ульд Газуани «расковырял» оба блюда, премьер Эфиопии Абий Ахмед Али «приоткусил» татарскую сладость, а самой насыщенной оказалась мини-трапеза президента ЮАР Сирила Рамафосы, поделился наблюдениями «Коммерсант».

При этом самая первая встреча Путина была с женщиной - президентом Нового банка развития Дилмой Роуссефф. Далее последовала беседа президента РФ с премьером Индии, которая прошла в сверхуважительном ключе. По подсчетам сайта Кремля, Моди не менее пяти раз назвал Путина «ваше превосходительство» и не побоялся затронуть тему Украины.

«Ваше Превосходительство, по поводу продолжающегося конфликта между Россией и Украиной мы регулярно находимся в контакте. Как я говорил раньше, мы считаем, что проблемы должны решаться мирными способами. Мы полностью поддерживаем скорейшее установление мира и стабильности», - сказал Моди, напомнив, что это его второй визит в Россию за последние три месяца.

Путин также говорил 22 октября с африканскими лидерами – днем с президентом ЮАР, а вечером с египетским коллегой - Абдельфаттахом Сиси, ну а между ними состоялась его главная встреча – с председателем КНР Си Цзиньпином. Путин начал беседу с Си со слов: «уважаемый господин, председатель, дорогой друг», а тот российского лидера «уважаемым президентом» и «давним другом».

«В условиях невиданной за столетия тектонической трансформации международная ситуация переживает серьёзные перемены и потрясения. Но это не может поколебать моё убеждение в незыблемости стратегического выбора двух стран в пользу твёрдой взаимной поддержки, незыблемости глубокой многовековой дружбы между нашими странами и незыблемости чувства долга Китая и России как великих держав. БРИКС, пожалуй, одна из самых важных платформ сотрудничества для консолидации широкого развивающегося мира и стран с формирующимся рынком. Он выступает системообразующим фактором формирования равноправной, упорядоченной многополярности и общедоступной инклюзивной экономической глобализации», - перешел к серьезному председатель КНР.

При этом он продемонстрировал и знания о Казани.

«Мне стало известно, что 400 лет назад Великий чайный путь, который соединил наши страны, также проходил через Казань. И через этот путь китайский уишаньский чай везли именно в Россию», - отметил Си, прежде чем заговорить о «тектонической трансформации».