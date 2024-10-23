«Чак-чак и тектоническая трансформация»: Путин выбрал китайско-индийское начало БРИКС
Си Цзиньпин говорил с президентом РФ о чае и многополярности, Нарендра Моди пять раз назвал его «ваше превосходительство», а декларация по Украине уже согласована.
Первый день саммита БРИКС в Казани ознаменовался встречами президента РФ Владимира Путина с лидерами Китая, Индии, ЮАР и Египта, а также массовой дегустацией чак-чака.
На 23 октября у Путина запланированы переговоры с президентами Турции и Ирана, тем временем в столицу Татарстана, где в эти дни находится и специальный корреспондент НСН, в среду внезапно прибыл генеральный секретарь ООН.
ХЛЕБ, СОЛЬ И ТЕКТОНИЧЕСКАЯ ДЕФОРМАЦИЯ
Саммит БРИКС, проходящий с 22 по 24 октября, называют самым масштабным внешнеполитическим мероприятием в истории современной России. В Казань прибудут официальные представители 36 стран, а 22 страны представят их лидеры.
Соответствующим получился и антураж. Первых лиц на выходе из самолетов встречал глава Татарстана Рустам Минниханов, угощая дорогих гостей хлебом, солью и чак-чаком, который предложили продегустировать сразу нескольким мировым лидерам.
Председатель КНР Си Цзиньпин, попробовав это блюдо, отметил, что «у нас в Китае тоже такое есть», премьер Индии Нарендра Моди прикоснулся к караваю и чак-чаку, но есть их не стал, президент Мавритании Мухаммед ульд Газуани «расковырял» оба блюда, премьер Эфиопии Абий Ахмед Али «приоткусил» татарскую сладость, а самой насыщенной оказалась мини-трапеза президента ЮАР Сирила Рамафосы, поделился наблюдениями «Коммерсант».
При этом самая первая встреча Путина была с женщиной - президентом Нового банка развития Дилмой Роуссефф. Далее последовала беседа президента РФ с премьером Индии, которая прошла в сверхуважительном ключе. По подсчетам сайта Кремля, Моди не менее пяти раз назвал Путина «ваше превосходительство» и не побоялся затронуть тему Украины.
«Ваше Превосходительство, по поводу продолжающегося конфликта между Россией и Украиной мы регулярно находимся в контакте. Как я говорил раньше, мы считаем, что проблемы должны решаться мирными способами. Мы полностью поддерживаем скорейшее установление мира и стабильности», - сказал Моди, напомнив, что это его второй визит в Россию за последние три месяца.
Путин также говорил 22 октября с африканскими лидерами – днем с президентом ЮАР, а вечером с египетским коллегой - Абдельфаттахом Сиси, ну а между ними состоялась его главная встреча – с председателем КНР Си Цзиньпином. Путин начал беседу с Си со слов: «уважаемый господин, председатель, дорогой друг», а тот российского лидера «уважаемым президентом» и «давним другом».
«В условиях невиданной за столетия тектонической трансформации международная ситуация переживает серьёзные перемены и потрясения. Но это не может поколебать моё убеждение в незыблемости стратегического выбора двух стран в пользу твёрдой взаимной поддержки, незыблемости глубокой многовековой дружбы между нашими странами и незыблемости чувства долга Китая и России как великих держав. БРИКС, пожалуй, одна из самых важных платформ сотрудничества для консолидации широкого развивающегося мира и стран с формирующимся рынком. Он выступает системообразующим фактором формирования равноправной, упорядоченной многополярности и общедоступной инклюзивной экономической глобализации», - перешел к серьезному председатель КНР.
При этом он продемонстрировал и знания о Казани.
«Мне стало известно, что 400 лет назад Великий чайный путь, который соединил наши страны, также проходил через Казань. И через этот путь китайский уишаньский чай везли именно в Россию», - отметил Си, прежде чем заговорить о «тектонической трансформации».
БЛОГЕРЫ И УКРАИНА
24 октября Путин проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и новым президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Кроме того, накануне вечером в Казань прибыл президент Венесуэлы Николас Мадуро, который последний раз был в России в 2019 году.
«Мы приехали поделиться нашей надеждой на мир без колониализма, гегемонии и империализма. Группа БРИКС уже превратилась в эпицентр нового многополярного мира, новой геополитики, дипломатии и мира», — сказал Мадуро приветствовавшим его журналистам, назвав «историческим событием» происходящее в Казани.
Ну а в среду утром в Россию прибыл тот, кого не ждали, а точнее ждали, но не были в нем уверены. В казанском аэропорту все-таки приземлился самолет с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, в офисе которого до вторника не подтверждали поездку. Как ожидается, Путин и Гутерреш обсудят в Казани ситуацию вокруг Украины и ближневосточный кризис.
На украинскую тему высказался и помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, страны БРИКС согласовали общий подход к этой теме, который отразят в итоговой декларации саммита.
«Там формулировка уже согласована, она не вызывает ни у кого возражений», - сказал Ушаков в эфире Первого канала.
Специальному корреспонденту НСН удалось в первый день саммита пообщаться с представителями Индии, Венесуэлы и других стран, в числе которых были не только политики. В частности, в Казань пригласили индийского блогера Сида, который ведет на YouTube-канал «Матрешка и медведь».
«После того, как произошло замедление YouTube, мы начали активно использовать VK Клипы. Этот сервис более-менее развиваются, мы хотим туда потом полностью перейти. Сейчас у нас 40% зрителей из России, а остальные 60% зрителей - русскоговорящие из разных стран. Я их не могу бросать, пока что продолжу использовать YouTube. Rutube я попробовал, но у меня, к сожалению, не очень положительный отзыв», - признался Сид НСН.
Межгосударственное объединение БРИКС создали в 2006 году Россия, Бразилия, индия и Китай, в 2011 году к нему присоединилась ЮАР, а в 2024 году - Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
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