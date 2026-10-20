В России назвали законной целью работающий в интересах ВСУ спутник
Спутник-шпион, передает разведданные в интересах Украины, является для России законной целью. Об этом «Ленте.ру» заявил военный эксперт Андрей Колесник.
По его словам, ликвидация спутника лишит противника лишних глаз, которые «смотрят за перемещением военных на территории России и не только».
«Возможность у нас есть, и решить вопрос можем даже в космосе, если это будет угрожать интересам России», — подчеркнул Колесник.
Он добавил, что окончательное решение будет принимать командование ВС РФ.
Ранее экс-глава «Роскосмоса», сенатор Дмитрий Рогозин призвал лишить Украину доступа к спутниковой системе Starlink и начать «планомерное обнуление» спутниковой группировки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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