В России назвали законной целью работающий в интересах ВСУ спутник

По его словам, ликвидация спутника лишит противника лишних глаз, которые «смотрят за перемещением военных на территории России и не только».

«Возможность у нас есть, и решить вопрос можем даже в космосе, если это будет угрожать интересам России», — подчеркнул Колесник.

Он добавил, что окончательное решение будет принимать командование ВС РФ.

Ранее экс-глава «Роскосмоса», сенатор Дмитрий Рогозин призвал лишить Украину доступа к спутниковой системе Starlink и начать «планомерное обнуление» спутниковой группировки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

