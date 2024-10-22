Путин пошутил, что Моди понимает его без переводчика
Президент РФ Владимир Путин в шутку заявил, что уровень его отношений с премьер-министром Индии Нарендрой Моди позволяет индийскому политику понимать его без перевода. Об этом сообщает РИА Новости.
На встрече лидеров на полях саммита БРИКС в Казани переводчик долго не решался прервать речь Путина.
«У нас такие отношения, что я считал, что вы и так всё понимаете», - пошутил российский президент над запоздалым последовательным переводом, после чего рассмеялся и Моди.
Ранее глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов заявил, что в России к 2025 году появятся онлайн-переводчики с восьми языков коренных народов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru