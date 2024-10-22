Путин пошутил, что Моди понимает его без переводчика

На встрече лидеров на полях саммита БРИКС в Казани переводчик долго не решался прервать речь Путина.

«У нас такие отношения, что я считал, что вы и так всё понимаете», - пошутил российский президент над запоздалым последовательным переводом, после чего рассмеялся и Моди.

Ранее глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов заявил, что в России к 2025 году появятся онлайн-переводчики с восьми языков коренных народов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».