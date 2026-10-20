Журналист и телеведущий, гражданин Франции Владимир Познер в беседе с НСН назвал «чрезвычайно серьезной» ситуацию во Франции, где продолжаются массовые протесты и беспорядки.

Более 2,5 тысячи человек были задержаны и помещены под стражу в полицейских участках во Франции после беспорядков, вспыхнувших на манифестациях в минувшие выходные. По данным МВД Франции, в акциях участвовали около 550 тыс. человек, профсоюзы оценили число демонстрантов в 800 тыс. В Париже, Лионе, Марселе и других городах произошли столкновения с полицией, грабежи и поджоги. Познер подтвердил, что ситуация тяжелая.