Познер раскрыл, почему Макрон не справился с протестами во Франции
Владимир Познер в эфире НСН назвал речь Макрона на фоне протестов «нерешительной», а также отметил, что его действия уже не имеют большого значения.
Журналист и телеведущий, гражданин Франции Владимир Познер в беседе с НСН назвал «чрезвычайно серьезной» ситуацию во Франции, где продолжаются массовые протесты и беспорядки.
Более 2,5 тысячи человек были задержаны и помещены под стражу в полицейских участках во Франции после беспорядков, вспыхнувших на манифестациях в минувшие выходные. По данным МВД Франции, в акциях участвовали около 550 тыс. человек, профсоюзы оценили число демонстрантов в 800 тыс. В Париже, Лионе, Марселе и других городах произошли столкновения с полицией, грабежи и поджоги. Познер подтвердил, что ситуация тяжелая.
«Я сейчас как раз нахожусь во Франции, в одном из городов, который называется Сен-Мало, здесь никаких беспорядков не было. Надо понимать, что показывали по-разному происходящее, но, безусловно, это была серьезнейшая ситуация во Франции. Говорят, что на улицах было 800 тысяч человек, полиция говорит, что 550 тысяч. Все равно это огромное число. Официальные источники говорят, что примерно 75% -это люди, которые просто демонстрировали, ничего не сжигали, ничего не разрушали. Это люди, которые протестовали против того, что повышаются цены без конца. Это люди, которые выступали против того, в каком состоянии находится система среднего образования, сами здания, переполненные комнаты, нехватка учителей и так далее. И 20% или чуть поменьше – это были «ломатели», и «сжигатели». Надо отдать должное, что не было ни одного убитого, что случается при столкновениях с полицией. Во Франции полицейские не имеют права применять огнестрельное оружие. Но ситуация чрезвычайно серьезная», — рассказал он.
По его словам, выступление президента Франции не помогло «успокоить» недовольных граждан.
«Выступление Макрона никого не удовлетворило, призыв к спокойствию был услышан немногими. Нужны более решительные меры. Это последний срок Макрона, что бы он ни сделал, это не имеет большого значения. Его выступление было очередным обещанием, что будут приняты меры, как для учеников, так и для коммерсантов, чьи магазины были разгромлены. Конечно, нужно принять меры, связанные с некоторой частью иммиграции. Он правильно призвал не путать людей, которые вышли на нормальные демонстрации, и тех, кто вышел поджигать и грабить», — отметил он.
Также Познер подчеркнул, что грядущие выборы сильно повлияют на будущее страны.
«Президентские выборы будут почти через полгода, очень многое зависит от того, кого выберут. Если выберут Ле Пен, во Франции произойдут серьезные изменения. Я не могу сегодня сказать, какие, но они произойдут, потому что ее речь была как раз решительной, она понимает, почему такие проблемы существуют. Нам только показывают картинки, на самом деле никто не разбирается в том, что происходит во Франции. Так все устроено», — заключил собеседник НСН.
Беспорядки во французских городах могут быть на руку действующему лидеру страны, рассказал НСН депутат Госдумы IX созыва Андрей Климов.
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