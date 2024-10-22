«Здесь слышат!»: Журналист NBC объяснил, зачем странам Глобального Юга саммит БРИКС
Сегодня доллар претерпевает серьезные трудности, особенно в связи с тем, что страны БРИКС выступают с идеей создания новой международной валюты, заявил НСН журналист Кир Симмонс.
Страны Глобального Юга отдают предпочтение площадке БРИКС, потому что рассчитывают, что здесь их мнение будет услышано, заявил НСН телеведущий и журналист американского телеканала NBC News Кир Симмонс, взявший в июне 2021 года интервью у президента России Владимира Путина.
«Я приехал на саммит БРИКС, чтобы освещать его работу для NBС News. Я думаю, здесь собрались очень влиятельные и важные с экономической точки зрения страны. Поэтому, здесь необходимо присутствовать. Страны так называемого Глобального Юга чувствуют, что они выпадают из международной системы, поэтому многие из них рассматривают БРИКС как альтернативную площадку, где их голоса могут быть услышаны. Я думаю, что Западу и Евросоюзу будет очень трудно слушать их голоса. Мне кажется, что Россия, США и Индия позиционируют себя лидерами среди стран Глобального Юга. Однако все еще не понятно, оценят ли страны БРИКС лидерство России, Китая и Индии больше, чем лидерство Западной Европы. Многие из этих стран хотят, чтобы их мнение уважали и относились к ним равноценно», - отметил он.
По словам Симмонса, доллар сейчас испытывает серьезные сложности, однако по-прежнему остается сильной валютой.
«Думаю, доллар остается очень сильной валютой, но будет претерпевать множество трудностей. Сегодня доллару уже очень сложно конкурировать с другими валютами. Это происходит не только из-за ситуации в европейской экономике, но и из-за того, что мир постепенно отходит от операций и расчетов в долларах. К тому же в объединении БРИКС есть страны, которые выступают с инициативой об альтернативной международной валюте. Однако кажется, что что это проще сказать, чем осуществить», - поделился он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что БРИКС является объединением, цель которого - обеспечивать взаимные интересы участников, и именно этим оно отличается от Евросоюза, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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