«Здесь слышат!»: Журналист NBC объяснил, зачем странам Глобального Юга саммит БРИКС

Страны Глобального Юга отдают предпочтение площадке БРИКС, потому что рассчитывают, что здесь их мнение будет услышано, заявил НСН телеведущий и журналист американского телеканала NBC News Кир Симмонс, взявший в июне 2021 года интервью у президента России Владимира Путина.

«Я приехал на саммит БРИКС, чтобы освещать его работу для NBС News. Я думаю, здесь собрались очень влиятельные и важные с экономической точки зрения страны. Поэтому, здесь необходимо присутствовать. Страны так называемого Глобального Юга чувствуют, что они выпадают из международной системы, поэтому многие из них рассматривают БРИКС как альтернативную площадку, где их голоса могут быть услышаны. Я думаю, что Западу и Евросоюзу будет очень трудно слушать их голоса. Мне кажется, что Россия, США и Индия позиционируют себя лидерами среди стран Глобального Юга. Однако все еще не понятно, оценят ли страны БРИКС лидерство России, Китая и Индии больше, чем лидерство Западной Европы. Многие из этих стран хотят, чтобы их мнение уважали и относились к ним равноценно», - отметил он.