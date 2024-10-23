Ушаков: Страны БРИКС согласовали общую позицию по конфликту на Украине

Государства БРИКС согласовали формулировку по конфликту на Украине, которая войдет в итоговую декларацию саммита объединения. Об этом рассказал помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

По его словам, страны-участницы БРИКС определились с формулировкой, и она «не вызывает ни у кого возражений».

«Общая позиция... подход, который удалось согласовать для включения в декларацию», — отметил Ушаков в эфире Первого канала.

Саммит БРИКС проходит 22-24 октября в Казани. По итогам мероприятия будет принята Казанская декларация, которая суммирует все результаты и дискуссии в рамках двух заседаний встречи, пишет Ura.ru.

