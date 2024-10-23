Ушаков: Страны БРИКС согласовали общую позицию по конфликту на Украине
Государства БРИКС согласовали формулировку по конфликту на Украине, которая войдет в итоговую декларацию саммита объединения. Об этом рассказал помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
По его словам, страны-участницы БРИКС определились с формулировкой, и она «не вызывает ни у кого возражений».
«Общая позиция... подход, который удалось согласовать для включения в декларацию», — отметил Ушаков в эфире Первого канала.
Саммит БРИКС проходит 22-24 октября в Казани. По итогам мероприятия будет принята Казанская декларация, которая суммирует все результаты и дискуссии в рамках двух заседаний встречи, пишет Ura.ru.
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