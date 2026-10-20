Американский лидер Дональд Трамп понимает, что только переговоры с российским президентом и китайским лидером смогут сдвинуть ситуацию с Украиной, а также конфликт вокруг Ирана с мертвой точки, рассказал НСН экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

Администрация Трампа не одобрила поставки для Украины ракет-перехватчиков ЗРК Patriot из третьих стран, сообщили источники The Washington Post. Ранее украинский чиновник сообщил изданию, что в арсенале Киева осталось «всего несколько» ракет-перехватчиков. Администрация Трампа намерена оказать давление на Зеленского в вопросе уступок со стороны Украины для заключения сделки с РФ, сообщает NYT. Как пишет газета, Трамп убеждает Зеленского в нецелесообразности попыток удерживать контроль над Донбассом. Олейник уверен, что Трамп сейчас не думает о Зеленском и его роли.