Не только Украина: Как Трамп согласился на «тройные» переговоры с Путиным и Си
Владимир Олейник заявил НСН, что у США была цель начать конфликт с Китаем, но этого не произошло.
Американский лидер Дональд Трамп понимает, что только переговоры с российским президентом и китайским лидером смогут сдвинуть ситуацию с Украиной, а также конфликт вокруг Ирана с мертвой точки, рассказал НСН экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.
Администрация Трампа не одобрила поставки для Украины ракет-перехватчиков ЗРК Patriot из третьих стран, сообщили источники The Washington Post. Ранее украинский чиновник сообщил изданию, что в арсенале Киева осталось «всего несколько» ракет-перехватчиков. Администрация Трампа намерена оказать давление на Зеленского в вопросе уступок со стороны Украины для заключения сделки с РФ, сообщает NYT. Как пишет газета, Трамп убеждает Зеленского в нецелесообразности попыток удерживать контроль над Донбассом. Олейник уверен, что Трамп сейчас не думает о Зеленском и его роли.
«США при Байдене и европейцы были уверены, что они в состоянии нанести поражение России, потом поняли, что это недостижимо. Трамп в первом своем сроке в этом участвовал, активно поставлял оружие. Цель Запада – получить контроль над богатствами России, а также начать конфликт с Китаем. Но все пошло по другому сценарию. Трамп видит, что на Украине все идет плохо, теперь он понял, что надо договариваться втроем – Россия, США и Китай. Вероятно, будет обсуждаться не только Украина, но и ядерное оружие в рамках Ирана. По Ирану Россия и Китай могут быть союзниками США, но только с учетом интересов Ирана», - отметил он.
Возможная встреча лидеров РФ, КНР и США пугает мировые элиты, потому что она подтвердит, что России невозможно нанести стратегическое поражение, рассказал НСН президент Российско-Китайского аналитического центра Сергей Санакоев.
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