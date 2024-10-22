«Борьба за свободу»: В Венесуэле объяснили желание стран вступать в БРИКС
Фредди Наньес на полях саммита БРИКС заявил НСН, что Запад сегодня отрицает права целых стран.
Многие страны хотят сегодня присоединиться к БРИКС, так как это поможет в противостоянии с Западом, который отрицает права целых государств и нарушает все международные договоренности, заявил НСН министр по коммуникации и информации Венесуэлы Фредди Наньес на полях саммита БРИКС.
«Мы должны признать, что западная модель находится в упадке. Создание чего-то нового, мира возможностей, без гегемонии – это надежда для народов, стран, которые борются за свободу. Кризис западного мира – это невозможность признавать других, их права и различия. Это то, что привело к упадку. Санкции против свободных стран – это несправедливо, это незаконные ограничения. Запад нарушает свои собственные законы. Если не найти альтернативы, мир погрязнет в войнах Запада. Сегодня Россия готова лидировать в новой интеграции мира. Страны, которые хотят общего развития и мира, справедливости, находятся на стороне БРИКС. Это вторая возможность для человечества. ООН в данный момент ничего не значит, ничего не может сделать», - объяснил он.
Он отметил, что саммит в Казани – это место для решения важных вопросов в рамках формирования новой международной модели.
«Саммит – это великая возможность познакомиться с культурой России, Татарстана в частности. БРИКС – это то, что может сделать мир уважительным и разнообразным. Международное событие такого масштаба является очень важным в современном мире, учитывая все вызовы интеграции. Это место встречи для Китая, России, Ирана, Южной Африки, они могут встретиться с развивающимися странами Латинской Америки, обсудить важные вопросы», - заключил собеседник НСН.
В течение пяти лет БРИКС станет мировой и влиятельной организацией, которая сможет заменить ООН, заявил корреспонденту НСН координатор Конгресса по правам человека стран Центральной Азии, бывший омбудсмен Киргизии, политолог, правозащитник Турсунбек Акун на XVI саммите БРИКС.
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