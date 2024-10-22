«Сложная модерация и развитие»: Индийский блогер сравнил российские видеоплатформы

Он также отметил, что не пробовал использовать платформу NUUM, поскольку хочет посмотреть на приток активных пользователей туда в ближайшее время.

«Платформу NUUM мы не попробовали. Потому что если я хочу перейти на другую платформу, я приду со своим к новым зрителям. В первую очередь, они должны быть готовы, а во вторую очередь, им должна быть удобна платформа. И третье, я хочу посмотреть, какое там будет развитие в ближайшее время», - указал собеседник НСН.

На канал «Матрешка и медведь» в VK подписаны четыре тысячи человек. YouTube-канал Сида имеет 328 тысяч подписчиков.

В 2022 году Сид поддержал россиян и проведение спецоперации на Украине. Он отмечал, что РФ в этой ситуации действует правильно и подчеркнул, что россиян поддерживают многие государства. Блогер рассказывал, что более восьми лет прожил в России, в том числе в Петербурге, и за это время страна стала для него родной, передает «Радиоточка НСН».

