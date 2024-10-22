«Сложная модерация и развитие»: Индийский блогер сравнил российские видеоплатформы
Сервис VK Клипы более-менее развивается, что нельзя сказать о Rutube, который имеет очень сложную модерацию, отметил блогер Сид.
Индийский блогер Сид, ведущий YouTube-канал «Матрешка и медведь», рассказал корреспонденту НСН, что после замедления видеохостинга начал активно использовать VK Клипы.
«После того, как произошло замедление YouTube, мы начали активно использовать VK Клипы. Когда люди идут куда-то, в автобусе, в метро, смотреть полностью ролик в 10-15 минут очень сложно. Поэтому они смотрят короткие, минуту или максимум две. И за это время я хочу передать то, что я хочу за 10 минут. VK Клипы более-менее развиваются, мы хотим туда потом полностью перейти. Хочу заметить, если говорить про наш канал, сейчас у нас 40% зрителей из России, а остальные 60% зрителей русскоговорящие из разных стран. Поэтому я их не могу бросать, пока что нам придется до сих пор использовать YouTube. Rutube я попробовал, но у меня, к сожалению, не очень положительный отзыв. И там очень сложная модерация», - сказал Сид на XVI саммите БРИКС.
Он также отметил, что не пробовал использовать платформу NUUM, поскольку хочет посмотреть на приток активных пользователей туда в ближайшее время.
«Платформу NUUM мы не попробовали. Потому что если я хочу перейти на другую платформу, я приду со своим к новым зрителям. В первую очередь, они должны быть готовы, а во вторую очередь, им должна быть удобна платформа. И третье, я хочу посмотреть, какое там будет развитие в ближайшее время», - указал собеседник НСН.
На канал «Матрешка и медведь» в VK подписаны четыре тысячи человек. YouTube-канал Сида имеет 328 тысяч подписчиков.
В 2022 году Сид поддержал россиян и проведение спецоперации на Украине. Он отмечал, что РФ в этой ситуации действует правильно и подчеркнул, что россиян поддерживают многие государства. Блогер рассказывал, что более восьми лет прожил в России, в том числе в Петербурге, и за это время страна стала для него родной, передает «Радиоточка НСН».
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