«Конечно после риторики Трампа о том, что на Украине должны пройти выборы, Зеленский включился, понимая, что в США скоро тоже выборы. Он делает все специально не так, как Трамп говорит. Но я думаю, что Трампа хватит на Зеленского. Какие могут быть здесь аргументы? Они просто ему скажут, что отслеживают все счета, все денежные потоки Зеленского и команды, они это все могут показать не только украинцам, но и европейцам, а также американцам, что США давали не только на конфликт, но и обогатили Зеленского, а еще и откаты. В коррупции будут замешаны в итоге все. Если это все выкатить, это «угробит» демократов. Зеленскому сами зададут вопрос люди, где деньги, зимой эта риторика усилится», - отметил он.

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что Украину на мирных переговорах пора представлять кому-то другому. Глава государства обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в том, что он не заключил сделку, которая могла бы спасти миллионы жизней. Трамп также заявил, что Вашингтон многое дал Киеву, но ничего не получил взамен.

