«Для артиста ощутимо»: Как Казахстан наказал рэпера Navai за наркотики
Следователи иногда освобождают подозреваемых, но это еще не означает невиновность, а артисты боятся не только тюремного срока, но и других ограничений, заявил НСН Игорь Трунов.
Правоохранители Казахстана могли осознать, что им не хватит доказательств, чтобы доказать обвинение по статье ареста, поэтому решили отпустить рэпера Navai (настоящее имя — Наваи Бакиров), но его ждут неприятные последствия, рассказал НСН президент Союза адвокатов России Игорь Трунов.
Музыканта Navai отпустили из СИЗО в Казахстане после задержания по подозрению в покушении на контрабанду наркотиков, а уголовное дело было закрыто. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент полиции Жамбылской области республики. Трунов объяснил, как такое могло произойти.
«Если доказательств умышленной контрабанды оказалось недостаточно, то это могло повлиять как на решение об освобождении, так и на дальнейшую перспективу уголовного преследования. Известность артиста не должна ни отягощать его положение, ни служить основанием для освобождения от ответственности. Перед законом все равны. Именно экспертное заключение могло существенно повлиять на квалификацию деяния и решение о прекращении уголовного преследования. Если информация полиции Казахстана подтверждается, речь идет уже не просто об освобождении под залог, а о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям. Это означает, что музыкант избежал дальнейшего уголовного преследования, но юридически не был признан невиновным. Вместе с тем наиболее серьезным последствием для Navai может оказаться не уголовное наказание, а миграционное ограничение. После судебного выдворения предусматривается пятилетний запрет на въезд. Если в отношении музыканта принято именно такое решение, то он может лишиться возможности выступать в Казахстане. Для артиста, чья профессиональная деятельность связана с международными выступлениями, это может оказаться весьма ощутимой санкцией», — поделился он.
Ранее Трунов в эфире НСН оценил вероятность тюремного срока для рэпера Navai.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Для артиста ощутимо»: Как Казахстан наказал рэпера Navai за наркотики
- Познер раскрыл, почему Макрон не справился с протестами во Франции
- Рубио: Трамп раздражен позицией Киева по урегулированию на Украине
- «Взрывоопасно»: Почему единый реестр топлива на АЗС должен быть закрытым
- Экс-депутат Рады раскрыл, какой компромат есть у Трампа на Зеленского
- Не только Украина: Как Трамп согласился на «тройные» переговоры с Путиным и Си
- Песков: Именно Россия должна обсуждать с США вопросы ядерного разоружения
- Песков: В Кремле надеются на скорую встречу Путина с Уиткоффом
- В Минздраве назвали средний возраст выявления рака
- В Курской области дрон ВСУ атаковал объект энергетики