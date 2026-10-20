Правоохранители Казахстана могли осознать, что им не хватит доказательств, чтобы доказать обвинение по статье ареста, поэтому решили отпустить рэпера Navai (настоящее имя — Наваи Бакиров), но его ждут неприятные последствия, рассказал НСН президент Союза адвокатов России Игорь Трунов.



Музыканта Navai отпустили из СИЗО в Казахстане после задержания по подозрению в покушении на контрабанду наркотиков, а уголовное дело было закрыто. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент полиции Жамбылской области республики. Трунов объяснил, как такое могло произойти.